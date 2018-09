Wie der Marxismus-Leninismus Doberaner Schülern nahegebracht wird

Von Gerhard Spörl

Endlich lautet die Schulglocke, die Pause ist vorbei. Die einundzwanzig Schüler, mehr Jungen als Mädchen, drücken sich ohne Hast, aber auch nicht blasiert, hoch aus ihren Metallstühlen. Der Sprecher tritt vor und meldet der schmalen, energischen Lehrerin: „Klasse 12a, alle sind da, keiner fehlt, Frau Dr. Seidlitz.“ Sie überspielt ihre Nervosität mit einem halb mokanten, halb entschuldigendem Lächeln, als wollte sie sagen: „Ich kann ja auch nichts dafür, hoffentlich geht das gut!“

Denn so etwas hat noch keine Schule in der DDR über sich ergehen lassen müssen. Hinten an der Wand quetschen sich fünf überaus neugierige westdeutsche Journalisten nebeneinander auf die Stühle; der ernste, biedere Direktor dieser „Erweiterten Oberschule Bad Doberan“ fällt in ihrer Mitte kaum auf. Alle haben ihren roten Notizblock gezückt und sind jetzt ganz Ohr, was DDR-Abiturienten im Staatsbürgerkunde-Unterricht zu hören und zu lernen bekommen.

Mit den ungewohnten Umständen werden die 17- bis 18jährigen am besten fertig. Wach sehen sie aus, frisch und unverdorben, eher Kinder als Erwachsene. Sie sind locker und erfindungsreich angezogen. Bevorzugt: Turnschuhe und Cordhosen oder Röhrenjeans; Mokassins und Wollpullover; von den Mädchen Overalls und ausgefranste Röcke. Kaum ein Unterschied zu irgendeiner Schule bei uns.

Die Lehrerin kommt unbestimmten westlichen Vorurteilen leichter entgegen. Frau Dr. Seidlitz verfährt straff, zügig und autoritär. Ihre Schüler ächzen und stöhnen deswegen nicht. Beide Parteien sind aufeinander eingespielt.

Hurtig geht es vom Allgemeinen zum Besonderen, so wollen es die alten Klassiker und so lieben es die neuen DDR-Didaktiker. Die Lehrerin schreibt die Merksätze an die Tafel. Die wichtigsten läßt sie vorlesen; dann werden sie ins Heft diktiert: „Der Marxismus-Leninismus hat drei Elemente. Theoretische Grundlage ist der dialektische und historische Materialismus; die politische Ökonomie befaßt sich mit den Produktionsbedingungen einer Epoche; am Ende steht der wissenschaftliche Kommunismus.“ Schnell fügt Frau Seidlitz hinzu, derzeit und wohl noch lange befinde sich die DDR im Stadium des entwickelten Sozialismus; die klassenlose Gesellschaft lasse nach allgemeiner Übereinkunft noch auf sich warten.