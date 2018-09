Boris Becker, unser Boris, verschleißt die Superlative fast so schnell wie die Saiten auf seinem Schläger. Gestern noch Wunderkind, ist er, glauben wir dem Zeugnis der britischen Presse, die es wissen muß, heute schon „Kaiser von Wimbledon“. Die große französische Sportzeitung L’Equipe sieht Boris Becker, Sieger des 99. und nunmehr auch des 100. Wimbledon-Turniers, als den „ersten eines neuen Stammes“ und „mit einem Bein schon im anderen Jahrhundert“. Macht Boris so weiter, werden alle, die ihn beruflich zu besingen haben, demnächst in Formulierungsnöte kommen.

Sieht man ab vom unwiderstehlichen Service des Titelhelden, erscheint zweierlei bemerkenswert an diesem Dakapo eines Wimbledonsieges. Zum einen: Wie nicht nur die eigenen Landsleute darüber aus dem Häuschen gerieten. Zum anderen: Wie die Hauptperson bei alledem ihre jungenhafte Contenance bewahrte. Mindestens so eindrucksvoll wie sein Tennisspiel ist die Art, wie hier ein Achtzehnjähriger der öffentlichen Heldenverehrung standhält – pfiffig, schlagfertig, nicht überzogen selbstbewußt, nicht unnötig bescheiden.

Die Heimatstadt, schier verlegen vor soviel Tüchtigkeit, hat ihn nun zum Ehrenbürger gemacht. Eine etwas steife Würde für ein jugendliches As. Ehrenbürger? Sagen wir: Ehrenboris.

A. B.