Von Justin Westhoff

Falls es funktioniert – und die Aussichten sind gut –, haben die Protagonisten der Gentechnik erneut bewiesen, daß sich ihre Methoden segensreich für die Menschheit anwenden lassen. Ohne Verfahren zur Neukombination von Erbmaterialien wären niemals die Grundlagen für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Malaria geschaffen worden, der jetzt erstmals am Menschen getestet wird. Ähnlich verhält es sich mit der Suche nach einem vorbeugenden Schutz gegen das erworbene Immundefektsyndrom Aids: Auch hier gäbe es ohne Gentechnik kaum Hoffnung.

Seit Louis Pasteur sind unzählige Vakzinen (Impfstoffe) gegen Viren und Bakterien entwickelt worden. Die Erreger des Sumpffiebers sind ungleich raffiniertere Kleinstlebewesen. Solche Plasmodien werden durch den blutsaugerischen Biß der Anopheles-Mücke übertragen und ändern bei der Passage durch den Menschen mehrfach ihre Gestalt. Zunächst sind es „Sporozoiten“, die sich im Verlauf von höchstens einer halben Stunde in der Leber einnisten. Dort reift das nächste, „asexuelle“, Stadium heran: „Merozoiten“ schwärmen in die Blutbahnen zurück, befallen die roten Blutkörperchen und lösen Wechselfieber, Schüttelfrost sowie unter Umständen weitere, tödliche Symptome aus. Die „sexuellen“ Plasmodien heißen „Gametozyten“: Sie werden von der Anopheles aufgesaugt und im Mücken-Magen transportiert, wo sie die nächste Sporozoiten-Generation fabrizieren.

Damit nicht genug. „Der Malaria-Parasit ist der komplizierteste Einzeller, den es gibt“, klagt Dr. Philip K. Rüssel vom Walter-Reed-Forschungsinstitut der US-Armee. Denn das Plasmodium täuscht den Organismus des Befallenen perfekt. An seiner Oberfläche produziert es tausende, immer wieder andere Proteine (Eiweißstoffe), die zum größten Teil lediglich der Verwirrung dienen. Das körpereigene Abwehrsystem bildet gegen alle diese Antigene entsprechende Antikörper. Krankheitsauslösend sind aber nur einige wenige Proteine. Die Folge: Es dauert sehr lange, bis Menschen in Malaria-Gebieten eine natürliche Immunität aufbauen können.

Ein Impfstoff muß darum besser sein als die Natur. Es gibt zwei Prinzipien für eine Vakzine: Bei der „Passivimmunisierung“ werden Antikörper direkt verabreicht; sie ist in der Regel zu teuer für ein Massen-Impfprogramm und hält nur wenige Monate. Eine „Aktiv-Immunisierung“ – immer die elegantere Lösung – besteht im wesentlichen aus Antigenen, die den Organismus des Impflings rechtzeitig, vor einem Kontakt mit den kräftigeren Erregern, zur Bildung von Antikörpern anregen. Diese neutralisieren oder zerstören dann im Bedarfsfall eindringende Krankheitskeime. Die Schwierigkeit, eine Malaria-Aktiv-Vakzine herzustellen, bestand bisher darin, die immunologisch entscheidenden Plasmodien-Proteine zu bauen.

Hier bedienten sich Wissenschaftler verschiedener Institute schon vor einigen Jahren der Gentechnik. Die Arbeitsgruppe von Professor Ruth Nussenzweig, Chefin der Parasitologie-Abteilung an der Medizinischen Hochschule New York, gelang es, die entscheidenden Proteine zu isolieren und in die Erbsubstanz von Bakterien einzuschleusen. Bakterien sind mittlerweile zu einer Art „Haustierchen“ der Gentechniker geraten: Sie stellen in ihr Erbgut eingebaute fremde DNA-Abschnitte in unbegrenzter Menge her (DNA ist die internationale Abkürzung für das Erbmolekül Desoxyribonukleinsäure). Der wichtigste Schritt zur Entwicklung eines Malaria-Impfstoffs war getan (siehe ZEIT Nr. 17/1983 und Nr. 23/1985).

Finanziell unterstützt wurden diese und ähnliche Arbeiten vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, von der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die drei Organisationen haben einen Forschungsplan gegen Tropenkrankheiten aufgelegt („TDR“ für Tropical Disease Research). Beim letzten TDR-Expertentreffen Ende Juni am WHO-Sitz Genf standen entscheidende Fortschritte bei der Herstellung des Malaria-Impfstoffs im Mittelpunkt.