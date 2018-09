Inhalt Seite 1 — Farbfernseher und Nippes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Hess

Es ist ja nicht so, daß man im Hohenlohischen unbedingt billig übernachten muß. Wer die Qualität seines Schlafs vom Zimmerpreis abhängig macht, kommt zwischen Heilbronn und Rothenburg mühelos auf seine Kosten. Für 238 Mark offeriert beispielsweise das Schloßhotel „Friedrichsruhe“ bei Ohringen Kissen und Federbett, natürlich auch ein kleines Frühstück und frischgeputzte Schuhe. Ob man dort allerdings besser schläft als unter dem Dach von Gerda Stapf, ist schwer zu sagen. Ruhiger dürfte es in Söllbot allemal sein, da die Hühner bereits gegen 18 Uhr ins Nest steigen und Hofhundbaby Arco (noch) nicht bellen kann. Wenn sich Fuchs und Hase in unserer Republik überhaupt noch „Gute Nacht“ sagen, dann hier, an der Landstraße von Kirchberg nach Kupferzell.

Gerda Stapfs Bauernhof ist ein stattliches Anwesen. Daß ausgerechnet im ersten Stock Baden-Württembergs billigstes Gästebett steht, sieht man dem Haus auch auf den zweiten Blick nicht an. Sieben Mark verlangt Mutter Stapf in der Nebensaison für eine Übernachtung, Frühstück allerdings nicht inbegriffen. Da muß sogar die Jugendherberge im nahen Kirchberg passen, wo der Wanderer sein müdes Haupt für 8,80 Mark zur Ruhe betten kann.

Wer nun glaubt, Söllbot im Hohenloher Land sei vielleicht ein Urlaubsziel für Sozialhilfeempfänger, muß sich rasch eines Besseren belehren lassen. Frau Stapf ist jedenfalls stolz darauf, daß ihre Gästeliste vom Arzt bis zum Fließbandarbeiter bei Daimler-Benz so ziemlich alle Gehaltsgruppen aufweist. Ja, aus der Landeshauptstadt erscheint schon seit Jahren ein Ministerialdirektor mit Gattin und Kindern, ungeachtet der Tatsache, daß sich seine Kollegen derweil in Marbella oder auf den Malediven sonnen. „Das ist ein feiner Herr,“ sagt Gerda Stapf und wischt sich die schwieligen Hände an der Küchenschürze ab, „immer höflich und bescheiden. Da muß nicht unbedingt eine Flasche Champagner zur Begrüßung im Zimmer stehen.“

Ach ja, die Zimmer. Mahagonitäfelung, Minibar oder Klimaanlage darf man nun gerade nicht erwarten. Und wer sich daran stört, daß die gemeine Stubenfliege in Söllbot grundsätzlich nur in Divisionsstärke auftritt, sollte den Weiler besser meiden. Das Mobiliar der Räume stammt wohl aus den frühen Fünfzigern, „Birke geflammt“, wie es unsere Eltern gern hatten. Dafür gibt es zwei Kopfkissen, und die Matratzen erwiesen sich beim ersten Testschlaf als durchaus widerstandsfähig. Zum Baden muß man über den Flur, an dessen Ende auch der Tagesraum liegt.

Hier ist nun alles versammelt, was deutsche Wohnungen so liebenswert macht: der röhrende Hirsch in Öl, Sofakissen mit dem berühmt-berüchtigten Mittelknick, Spitzen- und Brokatdeckchen auf Tisch und Kommode, ein Farbfernseher und Nippes hinter Glas. Mag schon sein, daß die Gäste nicht ausgerechnet hierherkommen, um „Dalli-Dalli“ zu sehen oder Blacky Fuchsberger. Wer im Urlaub für sieben Mark schläft und für fünf Mark frühstückt, hat vielleicht ganz andere Interessen. Natürlich gibt es Bild und Sieben Tage im Zeitschriftenkorb, daneben die Heilbronner Stimme. Aber in der Stapfschen Idylle hat schon mancher Gast endlich den Kampf mit Joyces „Ulysses“ für sich entschieden, oder den „Mann ohne Eigenschaften“ von Musil bis auf wenige Seiten gelesen.

Im übrigen liegt Söllbot mit seinen fünf Häusern in einer Landschaft, deren verträumte Lieblichkeit schon Mörike zu seinen schönsten Gedichten inspirierte. Man muß sich im Hohenlohischen allerdings Zeit lassen, darf nichts Spektakuläres erwarten. Dafür Apfelbäume in ungemähten Sommerwiesen, zartgelbe oder blaßrosa Residenzen an Jagst und Kocher, verschlafene Türme hinter Efeu und dicken Mauern. Das Gewirr von Giebeln, Türmen und Erkern in Weikersheim oder Kirchberg kontrastiert mit dem freien Blick über die Hochebene, wo in sanfter Dünung Acker auf Acker gegen den Horizont rollt. Wäre da nicht ab und zu der infernalische Lärm tieffliegender „Phantoms“, man könnte glauben, seit den Tagen des Reichskanzlers Hohenlohe-Schillingsfürst sei die Zeit stehengeblieben.