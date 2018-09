Inhalt Seite 1 — Vom Underdog zum akademischen Aufsteiger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wilfried Godehart

Mit „Vier plus“ verschrieb der Wissenschaftsrat den Unis kürzlich ein neues Rezept gegen die Dauerstudenten. Statt der durchschnittlichen 11,8 Fachsemester soll das Studium künftig in vier Jahren und höchstens drei Monaten geschafft sein. Mitschuld an der langen Studienzeit, trägt nach Ansicht der Experten das unübersichtliche Lehrprogramm; eine Idee, in welchem Beruf die akademischen Ehren lohnbringend anzuwenden sein könnten, taucht für die Studiosi oft erst nach langwierigen Orientierungsphasen auf. Den Rat des Wissenschaftsrats also in Gottes Ohr, nur: Die „Kurzstudiengänge“, die unter mancherlei Namen seit gut zwei Jahrzehnten für die Universitäten gefordert werden, gibt es längst. Studenten, die schon nach dem Abitur wissen, wo es beruflich langgehen soll, entscheiden sich seit Jahren für die Fachhochschulen. Die Uni also als hehre akademische Spielwiese, die FH als Stätte straight durchstartender Karrieristen?

Die Unterschiede sind in der Tat größer, als die schönen Worte der Bundesbildungsministerin Wilms („Die Fachhochschule ist eine gleichwertige, aber nicht gleichartige Bildungsinstitution“) glauben machen. Fest steht, daß die Fachhochschule anders akzentuierte Studiengänge anbietet, einen eigenständigen Auftrag zu erfüllen hat – nämlich anwendungsorientierte Hochschulstudien-Profile zu entwickeln. Auf der einen Seite mehr „theoretisch-wissenschaftliche“ Berufsvorbereitung (Uni), auf der anderen mehr „anwendungsorientiert-wissenschaftliche“ (FH). Oder: Forschung und Lehre an der Universität, Lehre und Forschung an der Fachhochschule.

An Bemühungen der Bildungspolitiker, die Fachhochschule als neuen Hochschultypus in der Hochschullandschaft zu etablieren und ihre Existenznotwendigkeit zu begründen, hat es nicht gemangelt. Von einer „arbeitsteiligen Hochschullandschaft“, in der die Fachhochschulen ihren eigenständigen anerkannten Platz hätten, sprach auch Bundeskanzler Kohl 1983.

Den Ruch der Hochschule zweiter Klasse werden die Fachhochschulen trotz manch schöner Reden nicht los. Wie sollte die Arbeitsteilung aussehen, wer weist wem welche Funktionen zu? Ist nicht doch die Universität ein bißchen „höhere“ Hochschule als die Fachhochschule? Daß seit Herbst 1985 alle staatlichen Fachhochschulen (nicht die intern organisierten Verwaltungsfachhochschulen) in der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) vertreten sind und daß schließlich ein Vizepräsident der WRK Hochschullehrer an einer Fachhochschule ist, setzte ein gutes Zeichen. Auch das novellierte Hochschulrahmengesetz weist der Fachhochschule neben Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Kunsthochschulen expressis verbis einen Platz als Hochschule „im Sinne dieses Gesetzes“ zu. Damit dient sie wie jene „entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre und Studium“.

Trotz allem: Die sehr positive Entwicklung der Fachhochschule und die deutlichen bildungspolitischen Willkommenssignale stießen bei den Wahrem der jahrhundertealten Bildungstradition auf wenig partnerschaftliche Gefühle. Es hatte die Ordinarien offensichtlich tief getroffen, daß mit der Fachhochschule auch ein neuer Professorentypus entstanden war. Mehr als 800 Professoren an „wissenschaftlichen“ Hochschulen (sind die Fachhochschulen also „unwissenschaftlich“ ließen sich 1983 vom Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts bestätigen, daß die „schlichte“ Amtsbezeichnung „Professor“ mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Zu den von der Verfassung zu schützenden Grundsätzen zähle eine angemessene Amtsbezeichnung des Beamten. Die haben jene Professoren nun. Der „Universitätsprofessor“ (an der Universität lehrender Professor in der Besoldungsgruppe C3 oder C4) unterscheidet sich künftig vom „Professor“ (an der Fachhochschule lehrender Professor in der Besoldungsgruppe C2 oder C3). Mehr noch soll dieses Gesetz regeln: Die Besoldungsgruppe C2 wird für Universitätsprofessoren entfallen, so daß die höchste Professoren-Besoldungsgruppe an Fachhochschulen (die ohnehin nur 50 Prozent innehaben) die Eingangsgruppe für Universitätskollegen darstellt.

Mit dem Gedanken des propagierten Wettbewerbs oder auch der partnerschaftlichen Arbeitsteilung verträgt sich das nicht. Wettbewerb – das heißt doch wohl Differenzierung, nicht aber Diskriminierung. Aber auch das Bundesverfassungsgericht tut sich schwer, vorurteilsfrei die Anderer artigkeit der Fachhochschule als eigene Qualität zu sehen – und nicht als etwas Minderes. Zu fest verankert ist auch in den Köpfen der Verfassungsrichter das Konzept „Universität“. Nur diese kennen sie ja aus eigener Erfahrung – etliche von ihnen als Professoren.