Eine falsche Investition kostete Nattermann mindestens 45 Millionen Mark

Bei Nattermann ist der Wechsel das Normale. Seit Rolf Lappe im Mai 1980 den Vorsitz der Zentralgeschäftsführung beim Kölner Pharmaunternehmen A. Nattermann & Cie. GmbH niederlegte und den Aufsichtsratsvorsitz übernahm, gaben die Spitzenmanager einander die Klinke in die Hand. Auf Lappe folgte Otto R. Wagner, den Ende 1982 sein Stellvertreter Heinz Wernicke ablöste. Am 1. Juli 1984 übernahm Martin Mohs das Regiment und seit dessen Ausscheiden am 30. April dieses Jahres fungiert Detlef Fels als alleiniger Geschäftsführer.

Der Grund für Abwechslung an der Spitze des 1906 gegründeten Familienunternehmens ist wohl die Unzufriedenheit des Patriarchen Lappe mit seinen Managern, wobei nicht immer klar war, ob diese versagt hatten oder nur deshalb gefeuert wurden, weil sie nicht nach Lappes Pfeife tanzen wollten. Entscheidend war aber, daß bei Nattermann plötzlich die Kasse nicht mehr stimmte und die 25 Familien-Gesellschafter nicht mehr die gewohnte Gewinnausschüttung bekamen.

Von 1974 bis 1980 hatte der eher mittelständische Pharmaproduzent im Durchschnitt 6,5 Millionen Mark Konzerngewinn jährlich erwirtschaftet, 1981 standen nur noch zwei Millionen Mark unter dem Strich, und 1982 blieb gar nichts übrig. Die für 1983 ausgewiesenen gut zehn Millionen Mark stammten dann zum guten Teil aus der Realisierung stiller Reserven – wobei vor dem Verkauf des Verwaltungsgebäudes an eine Leasing Gesellschaft nicht zurückgeschreckt wurde – denn aus laufendem Gewinn.

Ursache der Misere war vor allem ein Fehlgriff des Lappe-Nachfolgers Wagner. Der suchte für die „schwer zu beseitigende und ständig zunehmende Schwäche des Unternehmens im Inlandsgeschäft“ einen Ausgleich im Ausland. „Ohne die erfolgreiche und kostendeckende Expansion im Ausland“, so schrieb Wagner 1983, „hätte das Unternehmen bereits 80/81 zu Maßnahmen ähnlicher Art wie 1983 greifen müssen.“

Bei der Suche nach Auslandsaktivitäten war Wagner durchaus erfolgreich, aber leider erwischte er auch einen faulen Apfel – die Pharmafirma Lemmon im amerikanischen Sellersville. Fels spricht heute von einem „übereilt angegangenen Engagement“.

In der Tat hat die damalige Geschäftsführung – wie so manches andere deutsche Management auch – die Schwierigkeiten des amerikanischen Marktes und die Probleme der Neuerwerbung unterschätzt. Noch nach seinem Ausscheiden war Wagner aber davon überzeugt, daß „das Nattermann-Engagement in den USA als ungewöhnlich erfolgreich in den potentiellen Ansätzen bezeichnet werden“ müsse.