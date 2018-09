Inhalt Seite 1 — Europas Gewicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Erst weilte Staatspräsident Mitterrand bei Gorbatschow, dann besuchte der Moskauer Außenminister Schewardnadse in London Margaret Thatcher, und am kommenden Sonntag bricht nun auch Hans-Dietrich Genscher auf zu Gesprächen mit den Hierarchen der Sowjetunion. Im Monat Juli scheint das Feld des Ost-West-Dialogs wieder neue Früchte zu tragen. Doch die Hauptsache steht weiterhin aus: Es fehlen gesicherte Anhaltspunkte dafür, daß das anvisierte zweite Gipfeltreffen zwischen Reagan und Gorbatschow auch tatsächlich in diesem Jahre zustande kommt. Über allen Bereichen der Abrüstungsverhandlung und über der künftigen Großwetterlage schweben Fragezeichen.

In der Prognose, die Mitterrand nach seinen unmittelbar aufeinanderfolgenden Gesprächen mit Reagan und mit Gorbatschow abgab, überwiegen die Moll-Töne. Er sieht wenig Spielraum für eine Annäherung der beiden Weltmächte, weil der amerikanische Präsident an seinem Plan für eine Raketenabwehr aus dem Weltraum (SDI) festhält und Gorbatschow dies nicht hinnehmen will. Noch am vergangenen Wochenende lehnte es Reagan aufs neue ab, dieses Projekt in Genf als Tauschobjekt ins Spiel zu bringen.

Gleichwohl ist im Weißen Haus die Stimmung keineswegs einhellig. Noch immer ist die letzte Entscheidung über Gorbatschows jüngsten Abrüstungsvorschlag für strategische Kernwaffen nicht getroffen worden, den der amerikanische Präsident zum allgemeinen Erstaunen immerhin als eine mögliche Wende eingestuft hatte.

In dieser Situation können die Westeuropäer gewiß keine Berge versetzen. Doch bloß Statisten sind sie auch nicht. Unter ihnen herrscht viel Übereinstimmung. Gewiß, Bonn und London gehen in ihren Vorbehalten gegenüber den SDI-Plänen nicht so weit wie Frankreichs Staatspräsident, dessen schroffe Ablehnung von niemandem übertroffen wird. Aber die drei wichtigsten Mitglieder des westlichen Bündnisses in Europa wünschen gemeinsam ein Gipfeltreffen; sie befürworten die dauernde Respektierung der Obergrenzen für Kernwaffen, wie sie in dem formal nie in Kraft gesetzten Salt II-Vertrag festgelegt sind; sie warnen vor einer Verletzung des Abkommens über die Raketenabwehr (ABM) aus dem Jahre 1972.

Bei so weitreichender Übereinstimmung können und müssen die Westeuropäer in Washington ihr Gewicht auf die Waage legen. Gleiches gilt auch für den Umgang mit Gorbatschow, der mit seiner Begabung für Public Relations in der Abrüstung viel weiter geht als seine Unterhändler am Verhandlungstisch. Er muß vor der Illusion bewahrt werden, mit seinem neuerdings hervorgehobenen Habitus als gesamteuropäische Figur lasse sich eine transatlantische Entfremdung im westlichen Bündnis betreiben. Der Wert des Dialoges ist in erster Linie informatorischer Natur. Es gibt nichts großes zu verhandeln, weil das Sache der Weltmächte ist. Aber viele Denkpositionen können gründlich miteinander verglichen werden. Denn mehr als die Amerikaner sind die Europäer daran interessiert – weit über die Möglichkeiten einer tief einschneidenden Abrüstung hinaus –, auch die Chancen einer politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu sondieren.

Im Moment sieht es so aus, als kämen sich Bonn, London und Paris bei alledem nicht ins Gehege. Niemand blickt argwöhnisch auf Mitterrand, weil er, was durchaus der langjährigen französischen Tradition entspricht, das Gespräch mit Gorbatschow am häufigsten und am gründlichsten führt. Der Kanzler legte es dem französischen Staatspräsidenten jüngst sogar ausdrücklich nahe, in Moskau die Identität der Meinungen in Bonn und Paris hervorzuheben, wo immer dies förderlich sei.