Wenn es darum geht, herauszufinden, ob eine Eigenschaft, zum Beispiel die Anfälligkeit für eine bestimmte Krankheit, genetisch bedingt ist, sind die Mormonen als Probanden besonders beliebt. Die Mitglieder der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage“ betreiben nämlich Ahnenforschung, zu der sie von ihrer Kirche angeleitet werden. Die genealogischen Ergebnisse dieser Tätigkeit stellen die „Heiligen“ Forschern gerne zur Verfügung, weil die Förderung der Wissenschaften zu den ethischen Grundsätzen der Mormonen gehört. Außerdem führen die Angehörigen dieser christlichen Gemeinde ein gesundes Leben, sie trinken keinen Alkohol, rauchen nicht und nehmen keine koffeinhaltigen Getränke zu sich – nicht einmal Coca-Cola. Ihr „Buch der Weisheit“ verpflichtet sie überdies zur Zurückhaltung im Fleischgenuß; und einen Tag im Monat wird gefastet. Die Krankheiten der Mormonen sind darum kaum auf den Konsum von Genußgiften oder übermäßigen Fettverzehr zurückzuführen.

All dies kommt einer Studie zugute, die Forscher am kalifornischen Lawrence Berkeley Laboratorium zunächst an siebzehn Mormonenfamilien unternommen haben und die in Kürze auf zweihundert Familien von Kirchenmitgliedern ausgedehnt werden soll. Die Physiologen vermuten, daß die koronare Herzkrankheit, die häufig zum gefürchteten Infarkt führt, von einem Gen hervorgerufen wird, das etwa jeder siebte Einwohner einer westlichen Industrienation in seinen Zellkernen beherbergt. Jedenfalls scheint dieses – bislang nicht identifizierte – Gen im Organismus von zwölf der 79 untersuchten Personen wirksam zu sein, in deren Familien der Infarkt eine auffallend häufige Todesursache gewesen ist. Deren Verteilung in den Ahnentafeln entspricht zudem den Gesetzen der Vererbungsstatistik.

Das Gen verändert die Zusammensetzung der Substanz, deren Anteil im Blut deutlich mit der koronaren Herzkrankheit korreliert ist, des lowdensity- Lipoproteins (LDL). Bei der Produktion dieses Stoffs in den Zellen sorgt – so die Theorie – das Gen dafür, daß es hauptsächlich in Form von kleinen, dichten Partikeln hergestellt wird. LDL regelt im Organismus den Transport des Cholesterins und dessen Aufnahme durch die Zellen. Überschüssiges Cholesterin lagert sich an den Gefäßwänden an und verhärtet die Arterien, die sich überdies verengen, was vor allem im Herzmuskel zu einer Blockade der Blutzufuhr, also der Sauerstoffversorgung führen kann, zum Infarkt. Die besondere LDL-Konsistenz war im Blut der zwölf erwähnten Probanden entdeckt worden.

Ronald Kraus, Leiter der Arbeitsgruppe, die dieses Ergebnis in Kürze veröffentlichen wird, weist darauf hin, daß erst die Untersuchung eines größeren Personenkollektivs klären kann, ob tatsächlich ein einzelnes Gen die Schuld am Infarkttod trägt. Thomas von Randow