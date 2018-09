Trainingslager des Pluralismus

Der Erfinder Kurt Körber, der 1946 mit ein paar geretteten Blaupausen in einer Hamburger Telephonzelle sein Arbeitszimmer aufschlug, setzt heute mit seinen Hauni-Werken, deren 40. Geburtstag in dieser Woche gefeiert wird, eine Milliarde Mark um. Als vor kurzem der von Körber gegründete Bergedorfer Gesprächskreis 25 Jahre alt wurde, sagte Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Ansprache: „Hier wird miteinander nachgedacht, und man lernt auch, miteinander umzugehen. Es ist eine Art Übungsplatz einer offenen Gesellschaft, Vorbild eines gesellschaftlichen Pluralismus. Der Rittersaal des Bergedorfer Schlosses ist im besten Sinne ein Trainingslager für alle, die bereit sind, die Grenzen der eigenen Disziplin, der jeweiligen Parteien und sonstigen Interessen zu überschreiten, um in der Konfrontation mit der Vielfalt von Erfahrungen und Perspektiven anderer zu lernen. Das ist und bleibt ungeheuer wichtig.“

Lektion für den Minister

Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Zimbabwe ist schon seit einiger Zeit gespannt. Jetzt kam es zum offenen Krach: Bei einem Empfang der amerikanischen Botschaft in Harare polterte der zimbabwische Sportminister David Kariamazira dermaßen aggressiv über die amerikanische Südafrikapolitik, daß Expräsident Jimmy Carter – gerade zu Gast im Lande – empört den Saal verließ. Auch zimbabwische Gäste spendeten der Reaktion Carters Applaus. Schließlich hatte gerade dieser Amerikaner die Haßtirade nicht verdient; er erwies als Präsident Zimbabwe bei den Unabhängigkeitsverhandlungen große Dienste. Der zimbabwische Minister erhielt jetzt seine Lektion Da in Washington keine Entschuldigung für seine Auffälligkeiten eintraf, hat die amerikanische Regierung nun die Entwicklungshilfe für Zimbabwe gesperrt. Ein wirkungsvoller Schlag: Bis jetzt waren die Vereinigten Staaten größter Geldgeber des Landes.