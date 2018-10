Von Reiner Klingholz

Vier amerikanische Expertengruppen werden in den nächsten Wochen von Christchurch in Neuseeland aus zu einer ungewöhnlichen Expedition aufbrechen. Die 13 Wissenschaftler wollen im tiefsten antarktischen Winter mit schweren Hercules-Transportflugzeugen zur etwa 1000 Kilometer vom Südpol entfernten McMurdo-Forschungsstation vordringen. Eine recht gefährliche Tour, denn die Piloten müssen zu dieser stockfinsteren Jahreszeit mit tagelangen Schneestürmen und Temperaturen bis zu minus 80 Grad rechnen.

Der überstürzt wirkende Aufbruch der Metereologen und Atmosphärenchemiker hat freilich einen guten Grund: Es geht – einmal mehr – um die Bedrohung der Ozonschicht, seit zwei Jahrzehnten ein Lieblingsthema der Klimaforscher.

Ozon (chemisches Kürzel O3), ein einfaches Molekül aus drei Atomen Sauerstoff, schützt uns in einer etwa 15 bis 50 Kilometer hohen Zone über der Erde – der Stratosphäre – vor den ultravioletten Strahlen aus dem All. Könnte diese Strahlung ungehindert auf unseren Planeten vordringen, wäre irdisches Leben undenkbar.

Über dem antarktischen Kontinent, das schrieben verschiedene Wissenschaftler in den vergangenen Wochen in den Fachblättern Nature und Science, ist dieser Ozonschild inzwischen besorgniserregend geschrumpft: Jeweils in den ersten Wochen nach der dunklen Winterzeit verringert sich der Ozongehalt um fast 50 Prozent. Auf Satellitenphotos, die Bild der Wissenschaft im Juli veröffentlichte, ist ein regelrechtes Ozonloch von der Größe der Vereinigten Staaten sichtbar. Und, was die Wissenschaftler besonders beunruhigt, dieses Loch scheint Jahr für Jahr größer zu werden: „Wir wissen nicht so recht, wie diese schleichende Veränderung zustandekommt“, räumt Donald Heath von der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa ein.

Für die Klimaforscher muß das eine kleine Sensation sein: Denn seit 20 Jahren warnen sie vor einer Zerstörung der Ozonschicht durch sogenannte Chlorfluorkohlenwasserstoffe, ohne daß sich die düsteren Prognosen bisher verwirklicht hätten. „Sollten die Wissenschaftler recht behalten“, spekulierte auch der Wissenschaftsredakteur der ZEIT im Dezember 1975, würden wir binnen zehn Jahren alle die Ozonzerstörung hautnah zu spüren bekommen. Die Hautkrebsrate würde dramatisch anwachsen, die Meeresflora dem Tod durch UV-Strahlung erliegen.

Chlorfluorkohlenwasserstoffe, extrem stabile Verbindungen, die mit anderen Stoffen praktisch keine chemischen Reaktionen eingehen, geben Sprühdosen den nötigen Druck, dienen in Kühlschränken als Kühlmittel oder machen aus Polyurethanen widerstandsfähige Kunststoffschäume. Da Wissenschaftler schon lange vermuteten, diese Substanzen könnten das Ozon angreifen, verboten die Behörden in den Vereinigten Staaten zumindest die Verwendung der Treibgase in Sprühdosen. Kanada, Norwegen und Schweden folgten diesem Beispiel. Doch da Techniker immer neue Verwendungsmöglichkeiten für diese flüchtigen Verbindungen entdeckten, stieg ihr Verbrauch weltweit stetig an. 700 000 Tonnen strömen jährlich ungehindert in die Atmosphäre. So kommt es, daß sich in den letzten zehn Jahren der Gehalt an Chlorfluorkohlenwasserstoffen in den oberen Teilen der Atmosphäre mehr als verdoppelt hat. Und trotzdem – wider allen wissenschaftlichen Prognosen und Rechenmodellen – blieb der Ozonhimmel über uns insgesamt wie er war.