Von Helmut Becker

Wir denken, das beste Auto der Welt ist der Mercedes“, lobt Hidekuni Hagiwara. Das Kompliment an den deutschen Konkurrenten ergänzt der Entwicklungsingenieur des japanischen Autokonzerns Honda weniger bescheiden: „Deshalb stellt sich für uns die Frage, wie wir Daimler-Benz schlagen können.“

Nicht nur Honda, sondern die gesamte Autoindustrie Japans scheint heute eine Antwort auf diese Frage zu suchen. Daß den weltgrößten Motorradhersteller von diesem ehrgeizigen Ziel noch ein paar Jahre trennen können, weiß Hagiwara. Denn im Automobilbau gilt Honda eher als Lieferant zwar betont europäisch gestylter Wagen, aber eben doch der unteren Klassen. Auch bei der Verarbeitungsqualität rangiert die Marke deutlich abgeschlagen hinter den beiden japanischen Marktführern Toyota und Nissan, von den deutschen Nobelmarken BMW, Mercedes und Porsche ganz zu schweigen.

Das soll nun anders werden: Qualität soll in Zukunft vor Quantität, Gewinn vor Marktanteil gehen. „Wir haben uns bisher auf Kleinwagen konzentriert, müssen aber in Richtung größerer Modelle ausweichen, wo größere Gewinne gemacht werden“, begründet Honda-Stratege Hagiwara den anvisierten Kurs auf ein Marktsegment, das bisher von den Europäern dominiert wird. Mit seinem neuen 6-Zylinder-Flaggschiff Legend, dessen Luxusausführung in den Vereinigten Staaten zum stolzen Preis von knapp 20 000 Dollar offeriert wird, hoffen die Absatzstrategen von Honda, endlich dem Kleinwagenimage davonfahren zu können.

Damit sich prestigebewußte Interessenten nicht erst durch ein Sammelsurium weniger nobler Kleinwagen zum neuen Honda-Luxus durchkämpfen müssen, zog das Unternehmen sogar ein separates Vertriebsnetz mit Namen Acura auf. Sinn des Aufwands: Simple Kleinwagen gibt’s bei Honda, Edleres bei Acura. Ob prestigebewußte Käufer bei den Tricks mit der Zellteilung von Marke und Image mitspielen werden, bezweifeln Marketing-Experten; daß die Japaner viel technischen Wirbel machen, dagegen nicht.

„Ich warne die Zentrale in München seit geraumer Zeit, daß auch wir die japanische Konkurrenz ernst nehmen müssen“, erklärt Lüder Paysen, zweiter Mann der japanischen BMW-Vertriebstochter. Daß der große Erfolg der Bayern gerade auf eigenem Terrain Japans Autobauer nicht zur Ruhe kommen läßt, entdeckten die Münchner BMW-Ingenieure beim Besuch des Honda-Stands auf der Automobilausstellung in Tokio im letzten Herbst. Dem Auge des Fachmanns, so der Befund, könnten die Anleihen der Honda-Ingenieure am Konzept der bayrischen Modelle nicht verborgen bleiben.

Die Anlehnung an das Vorbild fällt nicht immer so diskret aus. „Wer unsere neuen Sportprototypen sieht, muß sich an einen Porsche erinnert fühlen“, sagt Mazda-Manager Yukio Yoshiyama offen. Kaum Skrupel quälen auch die Nissan-Leute, dessen aufgemotzte Sportwagen hausintern die Modellbezeichnung „Porsche-Killer“ ziert. Marktführer Toyota zielt ebenfalls hoch hinaus: Schon im Frühjahr 1987 soll eine aufgemöbelte Version der Crown-Limousine „gegen Mercedes antreten“.