Von Nina Grunenberg

Heinz Wiegand, 65 Jahre alt, Obermuseumsrat a. D. aus Gotha in Thüringen, glaubte, daß die DDR mehr aus ihm gemacht hat, als er je vom Schicksal erwarten konnte. Zugleich war er fest davon überzeugt, daß in Westdeutschland nicht viel aus ihm geworden wäre – jedenfalls nichts, was ihn ähnlich zufrieden mit sich und, ja, auch stolz gemacht hätte. Wie kam er auf die Idee? Ein wacher, intelligenter, sozial denkender Mann wie er hätte seinen Weg auch bei uns gemacht. Aber Wiegand schüttelte nur den Kopf, die Augen hinter der Brille funkelten amüsiert. "Nein", sagte er und war sich seiner Sache sicher, "in der BRD hätte mich ja niemand gezwungen. Aber hier? Hier mußte ich."

Wiegand hat seine Kindheit noch in der Weimarer Republik erlebt. Als Thüringer Schulkind machte er früher als andere Altersgenossen Bekanntschaft mit den Nazis. Schon 1929 war Wilhelm Frick, der spätere Reichsinnenminister, Landesinnenminister in Thüringen geworden. Er machte von sich reden, weil er in den Schulen nationalsozialistische Gebete einführte. Dank der Frick-Ära, so Wiegand heute, waren die Lehrer in Thüringen schon vor 1933 zu 87,9 Prozent Nazis.

Sein Kindheitstraum war es, Ingenieur zu werden. Der Wunsch zerschlug sich, weil sein Vater Sozialdemokrat war. 1935 wurde dem Sohn deshalb das Stipendium entzogen. "Da war Feierabend." In einem Arbeiterhaushalt der dreißiger Jahre war kein Student zu finanzieren. Wiegand wurde Schlosser. 1940, als Neunzehnjähriger, marschierte er in den Krieg und lernte offensichtlich schneller als andere, "was lief". In Italien desertierte er, überlebte als Zivilarbeiter im englischen Hauptquartier der Mittelmeer-Streitkräfte und kehrte 1947 wieder nach Thüringen zurück.

Ein Jahr später meldete er sich in Gotha als "Neulehrer". Um die hinausgeworfenen Nazi-Pädagogen zu ersetzen, wurden "junge befähigte Leute, demokratische Intellektuelle, klassenbewußte Arbeiter" in Kurzlehrgängen zu Lehrern gemacht. "Wir waren", erinnerte sich Wiegand, "immer 24 Stunden schlauer als unsere Schüler." Für die Kinder war das weniger unterhaltsam, aber mit den Jahren hat sich auch dieses Stück Vergangenheit besonnt.

Wiegand muß ein pädagogisches Naturtalent gewesen sein. Das didaktische Fingerspitzengefühl, mit dem er uns Situationen verständlich machte und Zusammenhänge erklärte, verriet den passionierten Volksbildner. Dabei hatte er, der gelernte Schlosser, sich nicht einmal freiwillig zum Schuldienst gemeldet. Die Partei zwang ihn zu seinem Glück. "Paß mal auf, du bist führungs- und entwicklungsfähig", war ihm mitgeteilt worden. "Du wirst Lehrer." Es war das erste Mal, daß ihm Perspektiven eröffnet und Chancen bescheinigt wurden. Danach hat er nicht mehr lange diskutiert – den Refrain kannten wir inzwischen aus anderen Gesprächen: "Wenn die Partei sagt: ‚Du kannst das‘, dann kannste das."

Er wurde Volksschullehrer, dann Berufsschullehrer für das Fach Maschinenbau. Nach einer zusätzlichen Ausbildung kam er als Berufsschulinspizient in die Bezirksschulverwaltung. 1964 vertraute man ihm eine Berufsschule an. Vier Jahre später war er stellvertretender Direktor für die Ausbildung der Berufsschullehrer im Bezirk. Sein Leben als thüringischer Lokalpatriot wurde gekrönt, als er 1973 die Leitung der Museen von Gotha übernahm, für die er bis zu seiner Pensionierung vor wenigen Wochen verantwortlich war.