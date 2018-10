Inhalt Seite 1 — Nach Tschernobyl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Christ

Nach der Reaktorkatastrophe in der Ukraine herrschte zunächst Funkstille. Die DDR-Bürger erfuhren tagelang nur aus dem westlichen Funk und Fernsehen, was in Tschernobyl passiert war und welche Folgen angeblich im rund 2000 Kilometer entfernten Deutschland zu erwarten waren. Als sich die Behörden endlich zu Wort meldeten, fiel ihnen auch nicht mehr ein als den Bonner Dienststellen: Die Havarie in der Sowjetunion bedeute keine akute Gefahr. Es gab allerdings keine Empfehlungen, Gemüse, Salate und Obst zu meiden; die Kinder durften in den Sandkästen und auf den Wiesen spielen.

Georg Sitzlack, Präsident des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz, entdeckt nichts Verwerfliches an dieser Informationspolitik. Alarmierendes habe sein Amt nicht festgestellt, sagt der Medizinprofessor, der direkt dem Ministerrat unterstellt ist. „Wir können es uns doch nicht erlauben, unseren Leuten vergiftete Lebensmittel anzubieten“, meint auch Werner Ullrich, SED-Bezirksratsvorsitzender in Gera.

Die staatliche Gelassenheit färbte auf etliche DDR-Bürger ab. Manche freuten sich, daß der aufgescheuchte Westen Gemüse und Obstimporte aus dem Osten stoppte – sie konnten deshalb, mehr als sonst, frischen Salat, Spargel, Champignons und Erdbeeren kaufen. Doch das unverhofft reichliche Angebot fand nicht überall Abnehmer. In Ostberliner Geschäften vergammelten die Salatköpfe, obwohl sie nur zehn Pfennig statt fünfzig kosteten. Die Alarmnachrichten aus dem Westen erzielten Wirkung.

Und wie geht es weiter? Heute deckt die DDR elf Prozent ihres Strombedarfs aus Atomenergie. Die Reaktoren sind sowjetischer Bauart; die Betriebsvorschriften werden in der DDR verfeinert und das Bedienungspersonal danach geschult. Was die DDR-Führung will, hat Willi Stoph, der Vorsitzende des DDR-Ministerrats, auf dem XI. Parteitag der SED gesagt: „Die termingerechte Inbetriebnahme neuer Kapazitäten im Umfang von 2500 Megawatt muß unter allen Umständen gewährleistet werden ... Darüber hinaus gehen wir davon aus, daß im Zeitraum bis 1990 die Voraussetzungen zum weiteren Ausbau der Kernenergie geschaffen werden.“ Zur Jahrtausendwende will die DDR knapp 30 Prozent ihres Stroms in Atommeilern erzeugen, im Jahr 2020 sogar 54 Prozent.

Eine Alternative zu dieser Strategie sieht die Regierung nicht. Die Öllieferungen aus der Sovjetunion gehen zurück; auf dem Weltmarkt kann sich das Land weder mit Öl noch mit anderen Energierohstoffen eindecken; es fehlt an den nötigen Devisen. Die großen Braunkohlevorräte werden nicht ewig reichen. Die DDR ist schon heute mit einer Jahresförderung von 312 Millionen Tonnen der größte Braunkohleproduzent der Welt. Sie nimmt dafür hohe Umweltbelastungen in Kauf.

In den neuerschlossenen Kohlefeldern fallen ganze Dörfer den Schaufelradbaggern zum Opfer. Das Grundwasser des wasserarmen Landes wird durch den gigantischen Abbau der Braunkohle geschädigt. Im Revier um Bitterfeld, Halle und Leipzig ist die Luft so verpestet, daß die Lebenserwartung der Menschen sechs Jahre unter dem DDR-Durchschnitt liegt.