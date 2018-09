Inhalt Seite 1 — Lügen vor Gericht? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Darf man vor Gericht lügen? Eigentlich doch wohl nicht. Gewiß: Wer als Zeuge aussagen muß, kann nicht gezwungen werden, sich selbst oder nahe Angehörige zu belasten. In einer solchen Situation kann jeder die Aussage verweigern. Im Strafprozeß darf ein Angeklagter auch versuchen, sich herauszureden. Aber wissentlich Falsches behaupten, um daraus Rechte herzuleiten, darf man nicht.

Oder doch? Nehmen wir an, ein Ehepaar will sich scheiden lassen, möglichst schnell und billig. Dafür gibt es einen bequemen Weg: Beide beantragen vor Gericht die Scheidung und erklären, seit mindestens einem Jahr getrennt zu leben. Wenn die Eheleute sich außerdem über die wichtigsten Scheidungsfolgen einig sind, ist das Scheidungsurteil dann eine reine Formsache. Problemlos, so scheint es.

Nur: Da gibt es noch die Steuer. Geschiedene und getrennt lebende Eheleute werden laut Gesetz bei der Einkommensteuer behandelt wie Junggesellen. Lohnsteuerzahler rutschen in die „teure“ Steuerklasse I, Einkommensteuerzahler werden nicht nach der (steuersparenden) Splittingtabelle veranlagt. Wer billig geschieden werden will, wird deshalb versuchen, so lange wie möglich nicht als „dauernd getrenntlebend“ behandelt zu werden; denn das spart Steuern.

So ergibt sich für Scheidungspaare immer wieder die Frage: Muß die Erklärung vor Gericht „Wir leben seit einem Jahr getrennt“ in der Steuerklärung wiederholt werden? Oder darf man vor Gericht das eine, vor dem Finanzamt das andere behaupten?

Ein simpler Steuerbürger würde sicherlich spontan antworten: Das kann man probieren, aber legal ist es eigentlich nicht.

Der Bundesfinanzminister sieht das anders. In einem Urteil, das soeben im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde (Nr. 11 Seite 486), heißt es: „Eine generelle Bindung des Steuerpflichtigen an seine Erklärung im Ehescheidungsprozeß unter Berücksichtigung des Verbots des venire contra factum proprium“ gibt es nicht. Wenn also Eheleute vor dem Familiengericht erklärt haben, sie lebten getrennt, können sie bei der Steuererklärung für den gleichen Zeitraum dennoch das Gegenteil behaupten.

Die Entscheidung der obersten Finanzrichter aus München ist nur zu verstehen, wenn man sie als einen Akt der Barmherzigkeit gegenüber Scheidungspaaren begreift. Es ist ja wirklich unverständlich, daß die Steuersubvention des Ehegattensplitting mit der Trennung aufhört, obwohl die Unterhaltskosten gerade dann deutlich steigen. Zwei Haushalte kosten bekanntlich mehr als einer.