Wolfgang Kartte, Präsident des Bundeskartellamtes hatte Grund zur Freude: Ende August ging eine Liaison im Lebensmittelhandel zu Bruch, die den Berliner Beamten stets ein Dorn im Auge war. Der Lebensmittelfilialist Rewe Handelsgesellschaft Leibbrand trennt sich von seinem 28prozentigen Anteil an dem Saarbrücker SB-Warenhauskonzern Asko.

Diesem Abschied war ein handfester Streit zwischen der Asko und dem Dritten im Bunde, der Kölner Genossenschaftszentrale Rewe vorausgegangen. Die Rewe, 50-Prozent-Eigner von Leibbrand, belieferte die Saarbrücker mit Lebensmitteln. Das vor allem störte die Wettbewerbshüter in Berlin; Asko, das Unternehmen setzte 1985 immerhin knapp zwei Milliarden Mark um, brauche nicht über Einkaufskontore wie Rewe zu verrechnen, sondern sei allein stark genug, meinten die Beamten. Die Kooperation wurde kurzerhand untersagt. Während Rewe sich jedoch dagegen wehren wollte, vollzog der mächtige Asko-Chef Helmut Wagner die Trennung.

Er hatte sich wohl auch schon längst auf neue Wege begeben. Frei von der Bindung an Rewe konnte er sich die SB-Warenhausgruppe Deutscher SB-Kauf (Umsatz: mehr als 1,5 Milliarden Mark) einverleiben. Und schon scheint er den nächsten Brocken im Visier zu haben: eine Beteiligung an der expansiven Groß- und Einzelhandelsgruppe Schaper in Hannover (Umsatz: fünf Milliarden Mark). Die Freude der Berliner Kartellbeamten an der Entflechtung im Lebensmittelhandel dürfte denn auch nur von kurzer Dauer gewesen sein,

*

August F. Kurtz, Geschäftsführer der German Oil, läßt nicht locker. Nachdem der erste Versuch seines einst von dem Hamburger Ölkaufmann Gert Lutter, der niedersächsischen Landesregierung und der Norddeutschen Landesbank gegründeten Unternehmens im Mai dieses Jahres gescheitert war, die Mobil-Raffinerie in Wilhelmshaven zu übernehmen, meldete er jetzt erneut seinen Anspruch an. In einem Brief hat er dem Mobilvorstand vor wenigen Tagen mitgeteilt, er sei nach wie vor an der Verarbeitungsanlage interessiert und darum gebeten, die Statthalter des amerikanischen Ölkonzerns möchten ihm doch mitteilen, zu welchen Bedingungen sie bereit wären, zu verkaufen.

Anfang des Jahres war das Geschäft daran gescheitert, daß German Oil trotz weltweiter intensiver Suche vor allem unter den Ölförderländern keinen Investor fand, der bereit war, die 120 Millionen Mark zu finanzieren, die benötigt wurden, um die Raffinerie wieder flott zu machen.

Mobil verhandelt gegenwärtig zumindest mit zwei anderen ernsthaften Interessenten. Die Verarbeitung von Rohöl in der Bundesrepublik ist bei den heutigen Weltmarktpreisen nämlich wieder äußerst lukrativ. Das merkt auch die Esso, deren Hamburger Raffinerie die Coastel Corporation aus Houston kaufen will. Coastel war zunächst an dem Mobil-Komplex in Wilhelmshaven interessiert, schwenkte dann aber um, weil Esso nicht mehr verlangt als Mobil, dafür aber zusätzlich einen Cracker zu bieten hat.