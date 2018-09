In den nächsten Wochen entscheidet sich das Schicksal der Neuen Heimat. Die Gefahr einer Pleite ist größer denn je.

Rückt die Stunde der Bankiers näher, wie die Frankfurter Rundschau schrieb, oder schlägt der Neuen Heimat die Stunde? Schafft der gewerkschaftseigene Wohnungsbaukonzern eine halbwegs geordneten Rückzug aus dem Geschäft, wie NH-Chef Diether Hoffmann immer wieder beteuert, oder bleibt am Ende nur der Konkurs? Die Zeit wird jedenfalls langsam so knapp wie das Geld in der Hamburger Firmenzentrale. Schon für 1985 schaffte Hoffmann nur mit Hängen und Würgen einen Jahresabschluß, mit dem er den Kollaps des Konzerns verhinderte. Auch 1986 fehlt dem Vernehmen nach wieder mindestens eine halbe Milliarde Mark.

Nachdem monatelang so gut wie nichts voranging, drängen jetzt die Termine. Am Freitag nächster Woche wird der Aufsichtsrat der Dachgesellschaft der gewerkschaftseigenen Firmen, in dem neben DGB-Chef Ernst Breit die Vorsitzenden der wichtigsten beteiligten Gewerkschaften sitzen, über die weiteren Schritte beraten. Sie brauchen vor allem ein Konzept, das sie den Banken schmackhaft machen können. Denn schon eine Woche später treffen sich Manager von 150 Kreditinstituten zu einer Gläubigerversammlung in Hamburg. Vor allem diejenigen unter ihnen, die der Neuen Heimat kurzfristige Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden geliehen haben und sich verpflichtet hatten, bis zum Jahresende auf Tilgungsraten zu verzichten, wollen nicht mehr mitziehen. Doch Hoffmann kann nicht zahlen. Nur wenn es ihm gelingt, die Banken zu beruhigen und weiterhin soviel Geld durch Wohnungsverkäufe hereinzuholen, daß der Verlust aus dem laufenden Geschäft ausgeglichen wird, hat er eine Chance, den Konzern über das Jahresende zu bringen.

Kein Wunder, wenn Hoffmann noch in diesem Monat nachdrücklich in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg über den Verkauf von mehr als einhunderttausend Wohnungen verhandeln will und öffentlich verkündet, er sei optimistisch, erste Ergebnisse schon Ende September vorzeigen zu können. Würden die Geschäfte in Düsseldorf und Wiesbaden wie geplant laufen, könnte der NH-Chef mit dem Erlös zumindest die Bilanz 1986 ausgleichen.

Auch wenn die Gefahr eines Konkurses nicht von der Hand zu weisen ist, kann eigentlich niemand der Beteiligten ein Interesse daran haben: Die Banken nicht, weil 260 000 Wohnungen als Konkursmasse verwertet, den Immobilienmarkt und ihre Kreditbilanz durcheinanderbringen könnte; die Gewerkschaften nicht, weil der Ruf ruiniert wäre; und die Politiker nicht; weil die Rechnung des SPD-Abgeordneten Dietrich Sperling – danach würde der Staat mindestens sechs Milliarden Mark verlieren – einiges für sich hat. Doch seine Schlußfolgerung, daß es besser wäre, dann gleich mit öffentlicher Unterstützung zu helfen, zieht bei den Landeschefs nicht, obwohl sie in anderen Fällen durchaus locker mit dem Geld umgehen. Kein Regierungschef der Union wird seinen Parteifreunden im Bonner Untersuchungsausschuß das Wahlkampfthema Neue Heimat kaputtmachen, und kein Sozialdemokrat wird auch nur den Vorwurf des Genossenfilzes liefern wollen.

Hinter der politischen Kulisse aber pokern Banken und Gewerkschaften darum, wer bei der Auflösung des Konzerns wieviel draufzahlt. Denn daß das Vermögen der Skandalfirma größer ist als der Schuldenberg, daran glaubt unter Eingeweihten wohl niemand mehr. Am Ende werden die Gewerkschaften noch einmal zur Kasse gebeten. Und Hoffmann, der auch das eigentlich verhindern wollte und sollte, hat nur einen Trost: Wenn er das Pleiteunternehmen über die Bundestagswahlen im Januar retten kann, dann wird die Auflösung vermutlich sehr schnell vorangehen und er seinen ungeliebten Job los, obwohl er noch fünf Jahre vertraglich gebunden ist. Rainer Hupe