Von Barbara Ungeheuer

Elf Uhr morgens. Die U-Bahn keucht aus dem Tunnel unter dem East River ans milchige Tageslicht von Queens. Blick über den Dachpappendschungel des zweitgrößten Stadtteils von New York. In einer Ecke des Abteils treiben ein paar Jugendliche ihre Späße. Als ein Junge in grauem Sweatshirt und ausgetretenen Sportschuhen seinen Kopf ruckartig nach hinten wirft und mit beiden Beinen trampelt, während seine Faust zur Decke schnellt, lachen und klatschen die Leute: nicht schlecht, diese Mimik des Becker-Boogie, wie die New Yorker den Freudentanz von Boris Becker getauft haben. Wer um diese Zeit im Zug nach Flushing Meadow sitzt, der gehört, zu den unverbesserlichen Schlachtenbummlern, die Schule oder Büro schwänzen, um beim wichtigsten Tennisereignis der USA, den US-Open, dabeizusein.

Auf der Laufplanke, die die U-Bahn-Station mit dem "National Tennis Centre" verbindet, tummeln sich Polizisten, die den Schwarzhändlern das Geschäft verderben sollen. In zwei Minuten habe ich fünf Angebote für eine Eintrittskarte, die es offiziell seit Mai nicht mehr zu kaufen gibt. Hinter einer Säule verhandele ich mit einem schwarzen Riesen, der schließlich eine Karte zu fünfzig Dollar an mich verhökert.

Unter den gelbweiß gestreiften Markisen sind die Kaloriensammler bereits vor Mittag bei der Arbeit. Mögen die Engländer in Wimbledon ihre Erdbeeren genießen, den New Yorker Sportsfreunden ist Handfestes lieber: gegrillte Buletten, aufgewärmtes, über die Wurst getürmtes Sauerkraut, heiße Kartoffeln in saurer Sahne. Der Appetit scheint grenzenlos.

Die Duftschwaden, die über das Tennisgelände ziehen, gehören zur Jahrmarktatmosphäre, für die die "US-Open" berühmt und berüchtigt sind. III ihr blühen manche Spieler auf, andere verkümmern. Doch ist die Teilnahme für alle Profis unumgänglich, die ihren Platz auf der Weltrangliste behaupten oder, wenn möglich, verbessern wollen. Auf dieser Spielwiese mit wenig Gras und viel Beton, in dieser größten und lautesten Tennisarena der Welt, sind in diesem Jahr 220 Männer und Frauen angetreten, und rund 20 000 Menschen haben ihnen jeden Tag im Stadion zugeschaut.

An diesem Tag ist die Stimmung auf den Rängen, in diesem geschlossenen Kreis um das grüne Kunststoffviereck, allerdings nicht mehr, was sie war, als immerhin noch ein Amerikaner die Chance hatte, wenigstens ins Halbfinale vorzustoßen. Aber auch Tim Wilkison mit der roten Baseballmütze, der sich mehr durch seine Tauchübungen à la Becker als mit Ballfinessen die Zuneigung der Fans erworben hatte, konnte das amerikanische Debakel nicht aufhalten: der Schwede Stefan Edberg kanzelte ihn in drei kurzen Sätzen ab.

Ein amerikanisches Festival, von Europäern geprägt. Es läßt sich nicht mehr leugnen, seit der fünffache amerikanische Meister Jimmy Connors mit seinen 34 Jahren nicht mehr über die schnellen Reflexe verfügt, die seinen noch immer extravaganten Kampfgeist bedienen könnten; vor allem aber, seit John McEnroe, aus dem Vaterschaftsurlaub im kalifornischen Malibu zurückgekehrt, nur noch als Schattenboxer in seiner Heimatarena auftrat. Der alte Straßenkämpfer aus der New Yorker Vorstadt hat, so wird jetzt gemunkelt, durch die Einheirat in die Schauspielerfamilie O’Neal die geschliffene Kante verloren, die ihn zum bestgehaßten, aber auch brillantesten Spieler der letzten Jahre gemacht hatte. War es Kokain oder Marihuana, fragen sich die New Yorker Fans, die von ihrem Mac noch nicht lassen wollen, weil sie sich in ihm selber erkennen: frech und grob, großmäulig und überaus selbstbewußt.