Im Abseits des Katholikentages: der „Soziale Katholizismus“

Von Friedhelm Hengsbach

Nur zwölf Prozent der Teilnehmer des Aachener Katholikentags interessieren sich für das Thema „Sozialer Katholizismus“, so hatten die Organisatoren Ende Juni mitgeteilt. Das Hauptinteresse der Katholiken liegt woanders – mit Abstand bei den Themen „Weltkirche“, „Technik und Verantwortung für das Leben“, „Geistliche Gemeinschaft“. Warum findet der Soziale Katholizismus so wenig Interesse? Proben die westdeutschen Katholiken den Ausstieg aus der gesellschaftspolitischen Verantwortung?

Der Aachener Katholikentag sollte anders werden, nicht wie der in München ein religiöser Supermarkt auf dem Messegelände oder ein Happening der Jugend außerhalb der Stadt. Alles sollte klein, überschaubar, dezentral, aber doch beisammen und in der Stadt bleiben.

Nun läßt sich ein Katholikentag nicht steuern wie ein Spielzeugauto. Das Erscheinungsbild in Aachen ähnelt dem der vorhergehenden Katholiken- wie Kirchentage: Schuljugendliche füllen die Straßen, Plätze und Veranstaltungsräume. Und deren Interesse am Thema „Sozialer Katholizismus“ wie überhaupt an politischer Auseinandersetzung ist eher gering. Gemeinschaft zu erfahren und hautnah zu spüren, dürfte für sie wichtiger sein.

Einen besonderen Akzent hat der Katholikentag durch seine Verbindung mit der Aachener Heiligtumsfahrt, in deren Mittelpunkt Textilreliquien stehen, die mit Jesus und Johannes dem Täufer in Beziehung gebracht werden. Aus diesem Anlaß – und in einer wiedererweckten liturgischen Euphorie – ranken zahlreiche Wallfahrten per Bahn, Bus, Fahrrad, Kett-Car, Kinderwagen und zu Fuß in den Katholikentag hinein, ein phantastisches Gemisch aus alternativem Spektakel und Ritualen der Volksfrömmigkeit. Obschon ein Teil dieser Veranstaltungen gesellschaftlich drängende Themen aufgreift, bleibt die Freude an Fest und Feier beherrschend, verbunden mit einem diffusen sozialen Bewußtsein. Die „Signalwirkung“ und die symbolische Ausstrahlung mögen beachtlich sein, doch fällt es den Sozialkatholiken, die mit Problemen wie Arbeitszeitflexibilisierung, Rentenreform und Steuerpolitik befaßt sind, nicht leicht, sich unter dem fahrenden Volk zurechtzufinden.

Der soziale Katholizismus ist ursprünglich entstanden als Widerstandsbewegung gegen politische Bevormundung und wirtschaftlich-soziale Benachteiligung. In der Weimarer Zeit hielten die kirchlichen Sozialverbände enge Verbindung zur Gewerkschaftsbewegung und zum linken Flügel des Zentrums. Daß sie gesellschaftspolitische Fragen vom Standpunkt der Arbeiter und Angestellten aus beurteilten und entsprechend Partei ergriffen, war selbstverständlich.