/ Von Roger de Weck

Paris, im September

Frankreich im Herbst: Wind und Kälte sind vor der Zeit gekommen, ein grauer September hat sich über das Weichbild der Stadt gelegt. Zuweilen klart der Himmel auf und verspricht einen freundlichen Herbst. Doch nichts ist mehr so unbeschwert wie früher, die Sonne kann die Schatten nicht vertreiben. Paris fürchtet weiteres Unheil.

Binnen zwei Wochen legten Terroristen in der Hauptstadt Bomben, fünf explodierten, neun Menschen starben und 170 wurden verletzt. Das ist die Bilanz des Grauens. Die Bilder hat jeder gesehen, im Fernsehen, in den französischen Zeitungen, von Tag zu Tag neue Aufnahmen, die den vorangegangenen glichen: zerschundene Gesichter, zerquetschte Glieder, zertrümmertes Glück. Die erste Regung war nicht Zorn, sondern Mitleid und Beklommenheit.

Seit sie das unaufhörliche Sirenengeheul der Rettungswagen im Ohr haben, üben die Pariser nun Vorsicht. Der dichtbesetzten Untergrundbahn ziehen etliche trotz des Verkehrsgewühls das eigene Auto oder das Taxi vor. Am liebsten wäre Paris eine Großstadt ohne Ansammlungen; um die Unglücksstätten erstreckt sich so etwas wie eine Angstmeile. Nach Möglichkeit meiden viele die Champs Elysées, die Kinos, die Straßencafes, die Kaufhäuser, wo sie sich sonst drängen.

Die Kurse der Aktien großer Warenhauskonzerne sind bereits gefallen, jene der Versandhäuser gestiegen. Der Rückzug in die eigenen vier Wände hat eingesetzt. Vor der Wohnungstür verschärft sich die Wachsamkeit. Jeder herrenlose Gegenstand lenkt Verdacht auf sich, ein Sprengsatz war schließlich in einem Blumenstrauß versteckt worden. Die Bombenleger im Dunstkreis der Revolutionären Libanesischen Armee-Fraktionen (FARL) wollen ihren Chef Georges Ibrahim Abdallah und zwei weitere Häftlinge freipressen. Die Terroristen führen ihre Schläge nicht gegen die Mächtigen, sondern gegen den Mann auf der Straße, die Frau hinter dem Postschalter, das Kind am schulfreien Tag.