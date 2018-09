Familienministerin Rita Süssmuth kann es nicht lassen. So verkündete sie ihre frohe Botschaft vom neuen deutschen Kinderboom auch dem Heiligen Vater in Rom. Anläßlich einer Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. berichtete sie ihm, die bundesdeutschen Geburtenzahlen wiesen wieder eine leicht steigende Tendenz auf. Bei der Gelegenheit tischte sie dem Papst ebenfalls jenes wundersame Märchen auf, das die Ministerin bereits ihren Landsleuten in der Bundesrepublik erzählt hat: Ursache der höheren Geburtenziffern sei die Mehr-Mut-zum-Kind-Politik ihrer Regierung. In Wirklichkeit haben aber die geburtenstarken Jahrgänge aus den sechziger Jahren geheiratet, und sie bekommen nun Kinder. Dies ist ein statistisches Phänomen, das mit der gegenwärtigen Politik nichts zu tun hat. Für den Fall, daß dieser Zusammenhang auch dem Heiligen Vater bekannt ist, dürfte er Rita Süssmuth ganz bestimmt an das neunte Gebot erinnert haben.

Allzu lange dürfte der neue Kinderboom aber nicht anhalten. Wenn sich der Inhalt des geplanten Strahlenschutzvorsorgegesetzes erst einmal bis in die letzten Winkel der Bundesrepublik herumgesprochen hat, werden es viele potentielle Eltern wieder mehr mit der Angst um möglichen Nachwuchs zu tun bekommen. Das Gesetz gibt der Bundesregierung eine Generalermächtigung, die Grenzwerte für die in der Umwelt zulässige Radioaktivität von Fall zu Fall festzusetzen. Damit geht die Bundesregierung von der bisherigen, auch von den Gerichten praktizierten, Regelung ab, derzufolge die jährliche Radioaktivitätsdosis von dreißig Millirem nicht überschritten werden darf. Otto Schily von den Grünen interpretiert die Abkehr von dem bisherigen Grenzwertkonzept als „Gesetz zur Enteignung der Gesundheit zugunsten der Atomindustrie“. Zur Beruhigung der von Tschernobyl-Ängsten geplagten Bevölkerung dürfte dieses Gesetz kaum geeignet sein.

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Armin Feit, wird nicht müde, immer wieder von der Bundesregierung die Einführung des Straftatbestandes der „Amtsuntreue“ inklusive der Institution eines „Amtsanklägers“ zu fordern. Aber auch die mittlerweile 14. Folge des regelmäßig vom Steuerzahlerbund herausgegebenen „Schwarzbuches“ über die „öffentliche Verschwendung“ in Bund, Ländern und Gemeinden wird die Bonner Beamtenschaft gewiß nicht ermuntern, sich für eine Strafvorschrift einzusetzen, die sie eines Tages selbst treffen könnte. Und so wird auch dieses Mal auf entsprechende Anfragen aus dem Parlament die stereotype Antwort der Bundesregierung kommen, die bestehenden Gesetze reichten aus, Staatsdiener zu bestrafen, die allzu verschwenderisch mit Steuergeldern umgehen.

Eine kleinkarierte Verschwendungsposse spielt gegenwärtig in der Bundeshauptstadt. Weil Bonns Oberstadtdirektor Karl-Heinz van Kaidenkerken (Monatsgehalt: rund 10 000 Mark) sich einen zinslosen Gehaltsvorschuß von 5000 Mark für den Kauf eines Privatautos hat bewilligen lassen, erregten sich die Gemüter so sehr, daß sogar der Kölner Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes den Fall überprüfte. Aber das nordrheinwestfälische Reisekostengesetz, das Antwerpes zu Rate zog, regelt nun einmal nicht Fragen des guten Geschmacks, sondern die Zulässigkeit von Gehaltsvorschüssen für Privatautos, wenn diese auch schon mal zu dienstlichen Zwecken genutzt werden.

Der Fall Kaldenkerken war wohl auch nur hochgespielt worden, weil die CDU ihren Parteifreund loswerden wollte. Van Kaidenkerken enttäuschte sie nicht: Er zahlte den Vorschuß zurück und bat um vorzeitige Entlassung.

Nachdem die Immunität des CDU-Abgeordneten Alexander Warrikoff aufgehoben wurde, muß der Geschäftsführer der umstrittenen Hanauer Nuklearbetriebe Alkem und RBU mit einer Anklage rechnen. Gegen ihn wird seit längerem wegen des Verdachts auf illegalen Betrieb nuklearer Anlagen ermittelt. Warrikoff, der sich mit Hinweis auf den Wahlkampf von seinen Geschäften beurlauben ließ, hat im Bundestag nie ein Hehl daraus gemacht, daß er sich auch als Lobbyist der Atomwirtschaft versteht. Der ZEIT sagte er mal: „Das Wort Atom-Lobbyist ist zwar unschön, aber wenn Sie es durch ein freundlicheres ersetzen, sage ich, ich bin das gern und bewußt.“

Wolfgang Hoffmann