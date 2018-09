Inhalt Seite 1 — Die eigene Freiheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern darum, daß man sich nicht ergibt.“

Nâzim Hikmet

Vera und Livia schreiben sich Briefe. Das ist nichts Besonderes. Vera ist alt, Livia jung, noch keine dreißig – auch dies nichts Besonderes. Daß dennoch ein Buch über ihren Briefwechsel geschrieben wurde, liegt an gewissen „besonderen Umständen“: Livia ist im Hochsicherheitstrakt eines Schweizer Gefängnisses untergebracht. Sie habe, so das Gericht, zusammen mit ihrem Freund Terroristen unterstützt. Verurteilt wurden beide wegen Waffenbesitzes.

Während der Gerichtsverhandlung lernt Livia die Journalistin Vera kennen. Einen flüchtigen Blick nur tauschen die beiden Frauen aus, kurz bevor der Richter das Urteil verkündet: sieben Jahre Gefängnis. Vera berichtet in der Zeitung, und Livia reagiert: Die Journalistin sei „zu leichtgläubig gewesen“, habe sich „wohl auch den Forderungen ihrer Zeitung nach Mäßigung und Ausgewogenheit zu sehr gebeugt“. Die Journalistin wehrt sich. Was aus „Angriff und Verteidigung“ folgt, ist eine Freundschaft.

Laure Wyss, jahrzehntelang Journalistin in Zürich, hat sich nicht damit begnügt, einen Briefwechsel vorzulegen. Im Untertitel nennt die Autorin, was da in Herz und Kopf von Livia und ihrer Brieffreundin vor sich geht: „Veras Tagebuch von Januar bis Dezember“. Auf vielerlei Weise spielt sie so mit verschiedenen Darstellungsformen – Reflexionen, Rückblenden, Dialogen, Notizen, Briefen – und gestattet es sich, einem auktorialen Erzähler gleich, die Tagebuchschreiberin Vera direkt anzusprechen, ihr Fragen zu stellen, ihren Stil zu kommentieren.

Eine, die wichtigste dieser Passagen, spricht über die Ambivalenz von Gewalt und Macht und reflektiert, die Betonmäuern des Gefängnisses im Sinn, über das eigene Gefangensein. „Ich versuchte von neuem, meine Mauern zu sehen. Nicht so einfach, da sie nicht aus Beton sind, wenig sichtbar, es sind eher Netze, in die man sich unmerklich verfängt, es sind Schleier, die sich weich auf Augen und Ohren legen, die Wahrnehmung trüben und den Widerstand verunmöglichen.“

Abstrakte Reflexionen jedoch sind in diesem Tagebuch kaum zu finden, vielmehr Beobachtungen und Empfindungen, die Livias Persönlichkeit aufscheinen lassen und vor allem zeigen, wie schwierig die persönlichen Begegnungen beider Frauen sind. Diese Begegnungen – von Vera und Livia mit großer Freude und Aufregung erwartet – werden immer auch von der bangen Frage bestimmt: „Wir haben uns viele Wörter geschrieben, werden wir uns durch die Scheibe Wörter sagen können?“ Der Übergang vom geschriebenen zum gesprochenen Wort ist nie leicht. Für Livia und Vera kommt noch hinzu, daß die Trennscheibe ihnen, die sich durch geschriebene Wörter so nahe gekommen sind, jede Möglichkeit der Berührung nimmt. Für die junge Frau, die „fast verhungert nach Menschen“, eine besondere Härte.