Von Jes Rau

Good old Joe, wie der berühmte „Mann auf der Straße“ in Amerika heißt, kann gar nicht verstehen, wieso die Politiker in Washington so viel Wind machen wegen ihrer Steuerreform. Erstens gibt es für normale Menschen wirklich wichtigere Dinge im Leben, wie beispielsweise das Baseballspiel zwischen den Red Sox und den Yankees. Und zweitens wird sich für Joe sowieso nicht viel ändern. Er hat längst ausgerechnet, daß er künftig – Reform hin, Reform her – fast genausoviel Einkommensteuern bezahlen wird wie bisher. Was soll also die ganze Aufregung?

Diese Einstellung wird offensichtlich von einem großen Teil der amerikanischen Mittelklasse geteilt, wie die um ihre Wiederwahl kämpfenden Kongreßabgeordneten feststellen mußten: Wann immer sie das Thema Steuerreform bei ihren Tourneen durch ihren Wahlbezirk ansprechen, stoßen sie bei Normalverdienern bestenfalls auf Indifferenz – oft auch auf Sorgen über mögliche negative Wirkungen, wie beispielsweise einem Wertverfall ihres Hauses. „Niemand in meinem Distrikt hat mich bestürmt, doch für die Steuerreform zu stimmen“, berichtet Bob Michel, der Fraktionsführer im Repräsentantenhaus.

Die Gleichgültigkeit des Wahlvolkes überrascht. Denn diverse Meinungsumfragen haben klar gezeigt, daß die Amerikaner die Nase gestrichen voll haben von den Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten des bisherigen Systems aus progressiven Einkommensteuersätzen und Schlupflöchern. Doch offensichtlich klagen viele über die Einkommensteuer, ohne übermäßig unter ihr zu leiden.

Bei diesem Mangel an Begeisterung muß man sich fragen, wie es möglich war, ein solches Mammutunterfangen wie diese Reform durchzuziehen. Erstaunlich ist auch, wie wenig die neuen Steuergesetze von jenem Grundkonzept abweichen, auf dem die Reformvorschläge beruhen, mit denen vor sechs Jahren die Republikaner Kemp und Kasten und die Demokraten Bradley und Gephard den Anstoß zum Umdenken gaben. Sie schlugen damals vor, die bisherige vierzehnstufige Progression der Einkommensteuersätze durch eine dreistufige zu ersetzen. Durch das Zustopfen der meisten Schlupflöcher sollten die Mittel freiwerden, um die oberste Steuerstufe von bisher fünfzig Prozent auf einen Satz von etwa dreißig Prozent zu senken. Die jetzige Reform ist in einiger Hinsicht sogar noch etwas radikaler ausgefallen als von Bradley & Co vorgesehen. Beispielsweise hat die nun eingeführte Steuertreppe nicht drei, sondern nur zwei Stufen von 15 und 28 Prozent. Allerdings ergibt sich aus dem Berechnungsmodus der Einkommensteuer de facto eine Progressionskurve, die von null bis 33 Prozent reicht.

Ohne die Mithilfe von Präsident Ronald Reagan wäre aus den damals als „Spinnereien einer kleinen radikalen Minderheit“ angesehenen Vorschläge keine siegreiche Reformbewegung hervorgegangen. Anders als sein Vorgänger Jimmy Carter, der einst im Wahlkampf das bestehende System der Einkommensbesteuerung als „Schande der menschlichen Rasse“ geißelte, versuchte sich Reagan niemals selbst als Autor eines neuen Steuerkodex und ersparte sich dadurch die Frustrationen, die Carter zur Aufgabe seiner Reformabsichten zwangen. Reagan überließ es einfach den Fachleuten im US-Finanzministerium, als Diskussionsgrundlage ein Muster für einen Gesetzentwurf auszuarbeiten. Er setzte damit einen Prozeß der Meinungsbildung in Gang, bei dem er die Rolle eines über den streitenden Parteien und Interessengruppen stehenden Schiedsrichters übernahm.

Damit gab die Regierung Republikanern und Demokraten im Kongreß die Gelegenheit, die Reagansche Steuerphilosophie als ihre eigene zu „adoptieren“. Selbst politische Gegner und Skeptiker unter den Parteifreunden konnten nun der Versuchung nicht mehr widerstehen, sich in der Reformerrolle ins Rampenlicht zu stellen: So mancher Saulus wurde da zum Paulus, unter ihnen Dan Rostenkowsik und Bob Packwood, die als Vorsitzende der zuständigen Ausschüsse in den beiden Häusern des Kongresses wesentlichen Anteil am Zustandekommen des großen Unterfangens hatten.