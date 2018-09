Von Rolf Zundel

Mainz, im Oktober

Hingerissen hat Helmut Kohl den Parteitag nicht. Da gab es zwar nicht den geringsten Mißton unter den Delegierten; wer nicht gerade Zeitungen las oder sich mit dem Nachbarn unterhielt, spendete auch gern Applaus, und die Schlußovation war durchaus so, wie sich das gehörte: ausdauernd und laut. Der Kanzler hatte eine Art Referentenentwurf für die Regierungserklärung nach der Wahl verlesen, in den meisten Festlegungen pragmatisch vernünftig, vorsichtig auch, stellenweise, wie in der Außenpolitik, sogar interessant. Hie und da gab es ein paar herzerwärmende Töne fürs konservative Gemüt. Der politische Gegner aber wurde fast desinteressiert behandelt: Die Opposition ist keine Alternative.

Kanzler und Partei haben auf ihrem Wahlkongreß eine Pflicht absolviert – eine nicht unangenehme Pflicht. Schließlich nimmt sich die Lage für die Union fast ideal aus. Zwar redete Helmut Kohl ausführlich von den Herausforderungen der Zukunft; diese Zukunft erschien jedoch im wesentlichen wie eine Fortschreibung der Politik in den letzten vier Jahren – eine Legislaturperiode, die, wenn auch nach viel Zittern und Pannen, die Union und ihren Kanzler wieder dahingebracht hat, wo sie begonnen hatten: in ziemlich gesicherte Regierungsposition. Der Kanzler, etwas nüchterner, straffer, ist wieder der alte, des Amtes und seiner Sache sicher.

Der Unterschied springt ins Auge. Wer die Photos noch vor Augen hat, die Brandt und Schmidt zu Beginn ihrer Kanzlerschaft und vier Jahre später zeigen, erkennt, wie sehr sie sich geändert haben – Gezeichnete. Wer die Aufnahmen Kohls von 1982 mit denen von heute vergleicht, sieht nur wenig Veränderung. Das Gesicht wirkt etwas massiger, das Vergnügen am Amt sitzt nicht mehr so dicht unter der Haut, aber der Eindruck des Gleichbleibenden mehr als des Wandels drängt sich auf.

Und das, obwohl in den letzten vier Jahren, nach den üblichen Maßstäben der Politik gemessen, Daten und Stimmungen in der Bundesrepublik sich deutlich geändert haben und Kohl selber, trotz sicherer Mehrheiten, eine ziemlich aufregende Zeit erlebt hat. Wenn irgend etwas schief lief – es war nicht wenig, wenn eine Wahl verlorenging (und es waren manche) – zeigten fast alle, auch viele seiner Parteifreunde, nach Bonn – auf Kohl.

Die Last des Amtes aber ist weder in Krankheiten noch in der Physiognomie deutlich geworden: kein merkbarer Verlust an Vitalität, auch nicht einmal der Versuch zur Stilisierung. "Sich nicht verbiegen lassen", lautet mehr denn je die Devise, von den einen als Ausdruck innerer Kraft gedeutet, von anderen als Mangel und als Unvermögen, Beide Lager haben wohl recht.