Europäische Kolonialgeschichte

Ein stolzes Werk hat der C. H. Beck Verlag, München, in Angriff genommen, eine „Entdeckungsgeschichte der Welt“ in sieben Bänden. Die beiden ersten Bände sind jetzt erschienen, sie lassen ein Standardwerk erwarten, zumindest, was die europäische Kolonialgeschichte angeht. Band eins erforscht „Die mittelalterlichen Ursprünge der europäischen Expansion“, der zweite Band schildert „Die großen Entdeckungen“. Schwerpunkt beider Bände sind auszugsweise wiedergegebene Originaltexte, teilweise erstmals ins Deutsche übersetzt und knapp, aber kenntnisreich kommentiert. Wo notwendig, liefern Herausgeber Eberhard Schmitt und seine zahlreichen Kontributoren, meist Hochschullehrer, erklärende Texte. Die beiden ersten Bände stellen und erfüllen wissenschaftliche Ansprüche, bemühen sich aber dennoch erfolgreich um eine Sprache, die auch interessierten Laien verständlich bleibt. Der hohe Preis ist zwar, gemessen am Gebotenen, gerechtfertigt, schränkt aber leider den Käuferkreis ein. Die Bände, 450 und 659 Seiten stark, kosten jeweils 98 Mark, bis zum Erscheinen des letzten Bandes gilt für sie jedoch eine Subskriptionsofferte von 84 Mark. Auch bei den folgenden Bänden wird die Subskriptionsersparnis bei etwa 15 Prozent liegen. Die Themen der weiteren Bände dieser Reihe sind: „Der Aufbau der Kolonialreiche“ (3), „Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche“ (4), „Das Leben in den Kolonien“ (5), „Kolonialbesitzungen und internationale Politik“ (6) und „Das Ende des alten Kolonialsystems“. Zeittafeln und sorgfältige Register setzen den Maßstab für die folgenden Werke. Verbesserungswürdig sind die detailarmen Landkarten. A.T.

Muttersohn auf italienisch

Wer möchte das nicht gern: unterwegs bei den Italienern wirklich deren Sprache sprechen.“

Wie eine Verheißung klingen die Worte des Herausgebers Ludwig Moos in der Einleitung des dritten Bandes der Reihe „Anders Reisen“ –

Sprachbuch Italien, rororo 7571; Rowohlt Verlag, Reinbek 1986; 212 Seiten, 12,80 Mark.

Auch der Italien-Band wendet sich wie die bereits erschienenen Sprachbücher Frankreich, 1984, und Großbritannien/Irland, 1985, nicht an die absoluten Anfänger. Ein wenig Übung im Parlieren muß man schon haben, dann allerdings kann man mehr lernen als nur Vokabeln.