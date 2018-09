Bis auf Jugoslawien bauen alle Länder die Kernkraft weiter aus

Von Karl Stipsicz

Wir können es nicht erlauben, daß mit dem Bau des Atomkraftwerkes von Prevlaka der Kopf Jugoslawiens in eine gefährliche Schlinge gelegt wird.“ Professor Dragiča Ivanovic, der Rektor der Technischen Hochschule von Belgrad, ist in ganz Jugoslawien als entschiedener Gegner von Atomkraftwerken bekannt. Eher ungewöhnlich ist nur der Ort seiner Philippika: das versammelte Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens.

Die Furcht vor der Störanfälligkeit der Kernreaktoren war nur ein kleines Glied in der leidenschaftlich vorgetragenen Argumentationskette des Professors. Jugoslawien sei zu hoch verschuldet, um sich den Luxus eines aus dem Westen importierten Atomkraftwerkes leisten zu können. Außerdem habe man die eigenen, im Lande schlummernden Energiereserven an Gas und Wasserkraft noch viel zu wenig erschlossen. Die denkwürdige ZK-Sitzung fand nicht nach, sondern vor Tschernobyl statt, am 20. Februar dieses Jahres.

In einigen westeuropäischen Ländern bedurfte es erst des größten anzunehmenden Unfalls in der Ukraine, um Bevölkerungsmehrheiten gegen die Atomkraft aufzubringen. Im Vielvölkerstaat Jugoslawien errechneten Meinungsforscher bereits zur Jahreswende 1985/1986 eine knappe Mehrheit, die sich gegen die friedliche Nutzung der Atomkraft aussprach.

Die Belgrader Regierung hatte indes ein ehrgeiziges Nuklearprogramm vorgelegt: Bis zur Jahrtausendwende sollten zu dem im Jahr 1984 in Betrieb gegangenen 660-Megawatt-Kraftwerk von Krsko an der Grenze der Teilrepubliken Kroatien und Slowenien weitere vier 1000-MW-Atomanlagen gebaut werden. Unternehmen aus acht westlichen Staaten und der Sowjetunion interessierten sich für den Mammutauftrag. Tschernobyl hat die Chancen der Kraftwerksbauer wesentlich verringert.

In den letzten Julitagen beschloß die Belgrader Regierung, die Atompläne vorerst aufzuschieben. Anstelle der ausländischen Angebote will man im Herbst den Entwurf einer Expertenkommission studieren, die den Auftrag bekommen hat, alle verfügbaren heimischen Reserven in ein alternatives Energiekonzept mit einzubeziehen. Im Mittelpunkt der jugoslawischen Atomdiskussion steht die Frage, ob die Verbrennung niederwertiger Braunkohle aus dem Kossovogebiet und ein Stausystem an der Drina den Atomstrom ersetzen können.