Tschernobyl – der Anfang vom Ende der Atomenergie? Oder nur ein spektakulärer Unfall wie 1979 in Harrisburg? Ein halbes Jahr nach der Katastrophe in der Ukraine und den unheinlichen Strahlenwolken die erste Folge einer Bilanz: Tödliche Exprimente in einer Aprilnacht – Milliardenschäden in ganz Europa – das sicherste Kernkraftwerk der Welt in Brokdorf

Tschernobyl: Ein Fehler nach dem anderen...