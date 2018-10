Tübingen: "Ingres und Delacroix"

Die beiden Damen scheinen sich nicht geheuer, und tatsächlich haben ihre Zeichner nicht gerade in Ehrerbietung voneinander gesprochen: Jean Auguste Dominique Ingres’ "Große Aktstudie" (1820-1821) und der "Weibliche Halbakt, einen Stab schwingend" (1831) von Eugène Delacroix. Geschlossene Silhouette die eine, Strichgespinst die andere. Eine Kontur, die die schüchterne Schöne wie aus ihrer Umwelt schneidet und dann ganz sich selbst überläßt. Später wird sie Ingres wieder ankleiden und die aufschwebende Madonna in seinem Altarbild "Das Gelübde Ludwig XIII." spielen lassen. Delacroix’ Stabschwingerin daneben, Produkt irgendwo aus dem Nichts daherrasender, Körper modellierender Linien, wird bald die Trikolore vorwärtsstemmen und mit verrutschter Bluse als Freiheit das Volk anführen. In extremeren Gegensätzen kann man wohl schwerlich zeichnen, und der Wettstreit der beiden Kunstauffassungen gehört zu den berühmten, immer wieder beschriebenen und bedachten der Kunstgeschichte. Ingres, der seine zeichnerische Sozialisation bei Jacques-Louis David erlebte und rasch aufstieg zur kunstmoralischen Instanz für den Weiterbestand der Formstrenge des 18. Jahrhunderts – und der knapp zwanzig Jahre jüngere Delacroix, nach dem Tod Géricaults Kopf der rebellischen Romantikergruppe: Mit den Nietzsche-Kategorien "apollinisch" und "dionysisch" hat man das antagonistische Verhältnis beschrieben, mit "par les milieux" und "par le contour" die methodischen Eigenheiten klassifiziert und mit solchen Kampfbegriffen den alten Akademiestreit neu belebt, der schon um Poussin und Rubens ausgebrochen war und dessen Spuren sich bis in unser Jahrhundert hinein verfolgen lassen, bis zu Cézanne, Picasso, Degas oder Matisse. Ist "die Linie alles", wie sich Ingres erklärte, oder gilt mehr Delacroix’ Bekenntnis: "Eine Linie für sich allein hat keine Aussagekraft; eine zweite ist nötig, um ihr Ausdruck zu verleihen." Mit über 160 Belegen, Aquarellen und Zeichnungen, versucht die Tübinger Kunsthalle, diese Auseinandersetzung zu rekonstruieren. Wilde Szenen bei Delacroix, Pferde, die ihre Reiter abwerfen, oder Tiger, die Pferde angreifen, stürzende Engel und Daniel in der Löwengrube. Und daneben die lange, ruhige Porträtgalerie Ingres’, ein eindrucksvoller Aufmarsch des nachrevolutionären Bürgertums. Gerade Ingres wird in der Ausstellung, die die Künstler räumlich getrennt präsentiert, was die Spannung etwas abkühlt, kräftig rehabilitiert. Gegenüber dem jüngeren Delacroix gilt er zumeist als Apologet eines kunsthistorischen ändert régime. Hier erweist er sich aber als ganz moderner Zeichner, dessen feiner, geduldiger Strich nur mit beträchtlicher Sublimation die Erregung beherrscht, die ihn bedingt. Als sei die konstitutive Gespaltenheit des modernen Subjekts, auf die der Ideenstreit der beiden Künstler ja in letzter Konsequenz abzielt, im Werk des älteren schon gültig vorformuliert und vorgekämpft. (Kunsthalle bis 28. Oktober, Katalog 36,– DM.)

Hans-Joachim Müller