Inhalt Seite 1 — Museum auf Raten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Die Fabrikhalle ist weiß getüncht und bis auf wenige Gegenstände völlig leer. Auf dem Steinboden stehen in einer Ecke ein Waschzuber, ein Waschbrett, eine Handmangel. Riesige Photos an den Wänden zeigen zwei alte Frauen beim Wäschewaschen. Dazu ein Text: „Inge H., 75 Jahre: ‚Alle vier Wochen war bei uns große Wäsche, das ging schon sonntags los ... das Spülwasser war kalt, kalt, kalt..

Ein paar Schritte weiter das nächste „Bild“: Eine Waschmaschine, Jeans, Pullover, Röcke sind lose in die Trommel gestopft. An der Wand das Photo einer jungen, modernen Frau. Sie hat ein Kind auf dem Arm, drei andere wimmeln um sie herum. Der Text: „6 Uhr aufstehen, Frühstück machen, Kinder wecken. 6.30 Uhr: Kinder anziehen, Große zur Schule bringen. 7.30 Uhr: Kleine für den Kindergarten fertig machen, Wäsche in die Maschine, jeden Tag ist Waschtag, auch sonntags...“

Szenarien über die „Arbeit aus Liebe“ – die Hausfrauenarbeit im Wandel der Zeiten. Vorgestellt im „Museum der Arbeit“ in Hamburg-Barmbek, einem Arbeiterviertel. Die Fenster der Fabrikhalle gehen auf den Hof, ein paar kaputte Autos stehen dort, Grasbüschel und Löwenzahn wachsen aus dem Sandboden zwischen dem Kopfsteinpflaster, kein Mensch ist zu sehen. Die Zeiten, in denen durch das große Fabriktor Leute zur Arbeit kamen, sind längst vorbei. 1953 gab die „Hamburg-New Yorker Gummiwaarencompagnie“ ihren Betrieb in Barmbek auf.

Heute mausert sich die Fabrik zu einem Museum. Über dem Eingang des 1873 erbauten Backsteingebäudes hängt ein Schild: „Hier entsteht das Museum der Arbeit.“ Das Schild hängt schon seit zwei Jahren dort. Die Fabriktore sind immer noch geschlossen; Besucher hat das Museum kaum. Denn noch ist das Museum kein Museum. Es soll erst eines werden.

Die Idee ist alt. Alle fanden sie gut: SPD und DGB, die das Konzept entwickelten, Kultursenatorin Helga Schuchardt und auch der Erste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi. Nur das endgültige Ja und die finanziellen Mittel, die will der Senat nun doch nicht geben. So existiert das Museum vorläufig als Abteilung des „Museums für Hamburgische Geschichte“ mit 250 000 Mark im Jahr und sechs hauptamtlichen Mitarbeitern.

Anfang Juli beschloß der Senat, das Museum erst 1990 in die finanzielle Planung der Kulturbehörde miteinzubeziehen. Kürzlich jedoch verlieh die Kulturpolitische Gesellschaft dem Museum den Kulturpreis 1986. Für Gernot Krankenhagen, dem Leiter des Museums, ist dies ein Zeichen, „daß unsere Arbeit auch überregionale Bedeutung hat“. Die Preisverleihung hat den Senat veranlaßt, über seine Entscheidung noch einmal nachzudenken.