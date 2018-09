Von Isolde von Mersi

Der Herbst flicht feine Spinnweben in die gläsern klare Luft. In den Weingärten, den Südtiroler „Pergln“, leuchten die Trauben fast transparent im Sonnenlicht, zum Platzen prall. „Plopp“, tönt es leise, „plopp“, und wieder „plopp“. Auf dem Dorftennisplatz zu Füßen von Schloß Hochnaturns läuft gerade ein gemächliches Match.

Den felsigen Sonnenberg im Rücken, die Südfassade dem Talbecken des Vinschgau zugewandt, dem Dorf Naturns mit seinen Sport-Stätten und dem mehr als 1100 Jahre alten Prokulus-Kirchlein – unübersehbar schon von ferne ragt die ehemalige Rittersburg aus Rebenterrassen auf. Im 13. Jahrhundert schauten von hier aus die Herren von Naturns in die Lande, damals freilich bestand ihre Residenz lediglich aus einem schlichten, gemauerten Turm. Um diesen wuchsen im Lauf der Jahrhunderte weitere Turm- und Torbauten, ein Palas, eine Bastei. Die häufig wechselnden Lehnsherren und Eigentümer scheinen recht baulustige Herrschaften gewesen zu sein.

Bis 1952 währte der bauliche Veränderungsprozeß – damals wandelten die gegenwärtigen Besitzer Hochnaturns in eine Pension mit zehn Gästezimmern um. Die Atmosphäre des Hauses ist eher bäuerlich-ländlich denn feudal und vielleicht gerade darum so liebenswert. Wohlklingende, an ferne Schloßgeschichte erinnernde Namen wie „Reformatorenzimmer“ oder „Abuntus-Kemenate“ zieren die Aufenthaltsräume, ersonnen hat diese Bezeichnungen allesamt in den zwanziger Jahren ein romantisch gestimmter Schloßbesitzer aus Frankfurt am Main. Ausstaffiert sind die Stuben und Säle heute mit einem kuscheligen Sammelsurium aus Antiquitäten und Trödelkram, denn vom ursprünglichen Inventar blieb nichts erhalten. Im vorigen Jahrhundert stand die Burg bereits kurz vor dem vollständigen Verfall.

Einem ähnlichen Schicksal sind viele der mehr als 350 Burgen und Ansitze Südtirols nur deswegen entronnen, weil sie zu Hotels und Pensionen, Gastwirtschaften oder Jausenstationen umfunktioniert wurden. Wie überall nämlich stoßen selbst engagierteste Schloßbesitzer bald an die Grenzen ihres Vermögens, wenn ruinöses Gemäuer von Grund auf saniert werden muß.

Die Idee, ihre historischen Häuser mit zahlenden Gästen zu teilen, haben in den letzten beiden Jahrzehnten viele Südtiroler Familien in die Tat umgesetzt, nicht wenige Gemeinden stießen ihre meist wenig geschätzten und genutzten Adels-Immobilien ab an ebenso unternehmerische wie leidenschaftliche private Liebhaber oder an wohlbetuchte Versicherungs-Gesellschaften. Mittlerweile kann man in mehr als 20 Südtiroler Schlössern schlafen – nicht überall freilich „wie die Grafen“ (so steht es in einer Liste des Landesverkehrsamtes) –, denn der Standard reicht hinunter bis zur einfachen Fremdenpension.

Um Hof zu halten, muß man sich denn auch von den Dörfern weg in die Nähe der Südtiroler Städte begeben. Nach Meran zum Beispiel oder noch besser: von dort sieben Kilometer den Berg hinauf zur verwunschenen Fragsburg, die seit ihrer 1969 in Angriff genommenen Restaurierung „Hotel Castel Freiberg“ heißt. Bereits der Weg zum Vier-Sterne-Haus ist märchenhaft. Erst führt er durch Weinberge voller saftig violetter Früchte, dann säumen ihn Nußbäume und mit dicken Stachelkugeln schwer beladene Kastanien, zuletzt geht es durch einen parkähnlichen Wald den Schloßhügel hoch.