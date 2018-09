Inhalt Seite 1 — Schlimmer als Dantes Inferno Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erich Hackl

Der Vorfall wäre dem Dichter eine Geschichte wert gewesen, die europäische Leser wegen ihres sarkastischen Tons schockiert hätte: im Dezember 1982 berichtete die spanische Tageszeitung El Pais aus der salvadorianischen Hauptstadt, daß ein junger Mann namens Juan José Dalton von den Militärs seines Landes, nach Folterungen, stolz der Presse vorgeführt wurde – als Beweis für die angebliche ausländische (sprich: sowjetische) Intervention in einem Krieg, den die Regierung El Salvadors seit Jahren gegen das eigene Volk führt. Dalton verdankte sein Überleben einem Irrtum der Streitkräfte seines Landes, die ihn nur deshalb am Leben ließen, weil sie glaubten, einen Bürger der Dominikanischen Republik gefangen zu haben, einen „internationalen Abenteurer“ in den Reihen der FMLN. Vor versammelter Presse denunzierte Dalton die Mißstände in salvadorianischen Gefängnissen mit Worten, die seine literarische Erziehung erkennen ließen: „Ich weiß, daß es Schlimmeres gibt als Dantes Inferno: die Kerker El Salvadors.“

Beides – das Interesse an Weltliteratur wie den Kampf für ein freies Vaterland – hat Juan José wohl von seinem Vater geerbt, dem Schriftsteller Roque Dalton, dessen einziger Roman endlich auf deutsch vorliegt, Künstlerroman und soziale Zustandsschilderung in einem, eine groß angelegte Demontage geheiligter Werte und zugleich ein radikaler Essay über Literatur und Revolution.

Roque Dalton, Jahrgang 1935, Wegbereiter einer Lyrik, der es um die Aufnahme der Alltagssprache, um Abkehr von der Metapher, um Ironie, Lächerlichmachen des Pathos ging, begann den Roman 1964 in San Salvador; im kubanischen Exil schloß er ihn neun Jahre später ab, ehe er illegal in seine Heimat zurückkehrte –

Roque Dalton: „Armer kleiner Dichter, der ich war“, aus dem salvadorianischen Spanisch von Silvia Pappe; Rotpunktverlag, Zürich 1986; 509 S., 38,– DM.

Im Jahr 1975 wurde Dalton ermordet – von Militanten der Befreiungsbewegung ERP, in deren Reihen er gekämpft hatte und die ihn für einen Verräter hielten.

Das letzte Kapitel dieses Romans, „Das Licht des Tunnels“, liest sich wie eine Vorwegnahme der ergreifenden und empörenden Umstände seines Todes. Hier wird der Protagonist einem Agenten des CIA vorgeführt, der ihm nur die Wahl zwischen Verrat und Tod läßt: „Betrachten wir mal folgende Fakten: Deine Partei weiß nicht, daß wir diese ganze Flut von Informationen über die subversiven Pläne und internationalen Kontakte besitzen. Wir werden ihr mit Hilfe von infiltrierten Leuten und anderen uns zur Verfügung stehenden, völlig unverdächtigen Mitteln zu verstehen geben, daß du uns diese ganzen Informationen zugespielt hast. Wir werden ihnen sagen, bevor du gestorben seist, hättest du versucht, deine Haut zu retten und hättest geredet, verraten, deine Genossen denunziert. Nicht als Held, als Verräter wirst du in der Geschichte dastehen. Und nicht nur als Verräter, sondern außerdem als Feigling und als Dummkopf, denn trotz des ganzen Verrats wird es dir nicht mal gelungen sein, dein Leben zu retten.“