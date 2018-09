Amerika sieht Gutes in seinen Importüberschüssen

Von Jes Bau

Ohne „Katastrophen“ geht es nicht. Der Homo sapiens scheint nicht auskommen zu können ohne Furcht vor dem Weltuntergang. Die Defizite im US-Bundeshaushalt sind ja als „Katastrophen-Thema“ – leider, leider – inzwischen ausgereizt. Fünf Jahre lang war das Budget-Loch den Politikern rund um den Erdball ein Anlaß, den Amerikanern die Leviten zu lesen und ihnen Nachhilfeunterricht zu erteilen über den Zusammenhang zwischen unmoralischem Haushaltsgebaren, hohen Zinsen und überbewertetem Dollar.

Inzwischen sind sowohl die US-Zinsen als auch der Wechselkurs des green back rapide gesunken, ohne daß die Amerikaner zerknirscht zur Selbstgeißelung durch höhere Steuern gegriffen hätten. Fast fugenlos sind die Wehklagen über den zu hohen Dollar übergegangen in Trauergesänge über den zu niedrigen Dollar. Dem dadurch entstandenen dringenden Bedarf nach einem neuen „Katastrophen-Thema“ wird bereits Rechnung getragen: Alles starrt nun auf das andere US-Defizit: auf den in diesem Jahr zu erwartenden Fehlbetrag von 170 Milliarden Dollar in der amerikanischen Handelsbilanz.

Was eine Handelsbilanz eigentlich ist, wissen zwar die meisten Leute nicht so ganz genau. Aber 170 Milliarden Dollar scheint eine Menge Geld zu sein. Das Wort Defizit hört sich ja gefährlich an. Berichte über diese „bedrohlichen Defizite“ gehören nun zum Standardrepertoire der Nachrichtensendungen im amerikanischen Fernsehen. Wenn Dan Rather, der Ansager der Fernsehkette CBS, die schlimmen Zahlen verliest, dann sieht man an seinem schmerzlichen Gesichtsausdruck, daß diese Defizite ein Desaster sein müssen. Angesichts dieser Bedrohung ist es nur natürlich, daß der Ruf immer dringlicher wird, etwas dagegen zu tun – irgend etwas.

Zu was solche Fixiertheit auf die Salden im Außenhandel führen kann, zeigte sich während der Ölkrise Mitte der siebziger Jahre. Damals ging die große Furcht um, daß die Welt an den gewaltigen Handelsbilanzüberschüssen der Opec-Länder zugrunde gehen würde. Der Grundgedanke war, daß die Scheiche gar nicht wüßten, wie sie all die Milliarden ausgeben könnten, und der Entzug in internationaler Liquidität eine Depression hervorrufen würde. Angesichts der drohenden Katastrophe reifte die Idee vom recycling – einer der großen Schnapsideen der Wirtschaftsgeschichte, ausgeheckt von erwachsenen Männern in nadelgestreiften Anzügen. Die bedrohlichen Opec-Überschüsse sind längst dahingeschmolzen. Aber an den Folgen des recycling der Petrodollars an kredithungrige Entwicklungsländer haben wir noch heute zu tragen.

Kein ewiger Trend