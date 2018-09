Hohe Schulden zwingen die Sozialisten zu einem neuen Kurs

Von Irmgard Bayer

In Österreich sind zur Zeit Entwicklungen möglich, die sich noch vor einem Jahr niemand hätte träumen lassen. In geradezu rasantem Tempo entdeckt die regierende sozialistische Partei (SPÖ) mit ihrem erst seit Juni amtierenden Bundeskanzler Franz Vranitzky die Vorzüge der Marktwirtschaft. Der österreichische Weg, einst als Wunder bestaunt, bleibt links liegen. Vorbei sind die Zeiten, da marode Betriebe auf Staatskosten durchgefüttert und die Sicherheit der Arbeitsplätze garantiert wurden. Selbst die Bastion der verstaatlichten Industrie beginnt zu wanken. Inzwischen wird sogar offen überlegt, diese Unternehmen teilweise zu verkaufen. „Verstaatlichung“, so die Wirtschaftsexperten, die jetzt bei der SPÖ das Sagen haben, sei kein „Dogma“ mehr. Zu einer Lobpreisung des Privatunternehmertums freilich können sich die Sozialisten noch nicht durchringen.

Weg in die Sackgasse

Der neue Bundeskanzler ist persönlich von diesem Weg überzeugt, daß er ihn jedoch in seiner Partei jetzt durchsetzen kann, liegt nicht nur an ihm. Während der siebziger Jahre waren großzügige Staatsausgaben für die regierende SPÖ eines der wichtigsten Mittel in der Wirtschaftspolitik. Ständig steigende Staatsschulden und immer größer werdende Defizite schreckten die Genossen nicht. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky verkündete Mitte der siebziger Jahre unter dem Beifall seiner Partei, ihm bereiteten ein paar Milliarden Staatsschulden mehr nicht so viele schlaflose Nächte wie ein paar Tausend zusätzliche Arbeitslose. Jetzt muß der neue Kanzler Vranitzky die Wende einleiten. Das alte „Modell Österreich“, wie es der frühere Bundeskanzler Bruno Kreisky prägte, hat ausgedient. Und Vranitzky hat nun beides: Arbeitslosigkeit und Schulden. Die Lösung des neuen Bundeskanzlers lautet denn auch: „Der Weg, über öffentliche Gelder Unrentables zu erhalten, der ist beendet. Ich sage das mit aller Deutlichkeit.“

Die Arbeitslosenquote Österreichs ist inzwischen auf 5,1 Prozent geklettert, für nächstes Jahr wurden sogar 5,5 Prozent vorhergesagt – Tendenz weiter steigend. Gleichzeitig verfügt das Alpenland über eine Industrie, die wegen der vielen politischen Interventionen nicht im Gleichschritt mit den Konkurrenten im Ausland rationalisieren und modernisieren konnte. Der Aderlaß bei den Beschäftigten in der Stahlindustrie beispielsweise, den andere Länder längst hinter sich haben, steht in Österreich noch bevor.

So möchte der neue Bundeskanzler zwar weiterhin die Tugenden pflegen, die bisher den österreichischen Weg mitbestimmt haben, nämlich eine kluge Einkommens- und Währungspolitik, daneben schlägt er aber völlig neue Töne an: „Wir müssen uns auf die Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren, und wir müssen unser Wirtschaftswachstum und unsere Investitionsförderungen so gestalten, daß wir nicht ein weiteres Ansteigen der Staatsschulden einreißen lassen.“ Zu Zeiten Kreiskys war die Situation der Betriebe selbst eigentlich kein Thema, solange es nur gelang, Kündigungen zu verhindern.