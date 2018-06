Oberhäupter von vierunddreißig nicht-christlichen Glaubensgemeinschaften und zweiunddreißig Kirchenkonfessionen und Sekten der gespaltenen Christenheit folgten der theologisch-diplomatisch feingesponnenen Einladung des Papstes, um am letzten Montag (nicht am Freitag der Moslems, am Sabbat der Juden oder am Sonntag der Christen) in Assisi nicht etwa „zusammen zu beten“, sondern „zusammenzukommen“, um dann getrennt an zwölf verschiedenen Stellen des italienischen Wallfahrtsortes ihren Gott anzurufen, ihre Götter oder auch nur „eine Realität jenseits von uns“, wie der Papst undoktrinär formulierte.