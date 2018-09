Inhalt Seite 1 — Der ewige Augenblick Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hanns Grössel

Das peinlich genaue Beschreiben stellt ein Hauptmittel, nicht den Hauptzweck von Claude Simons Erzählen dar. Stets weisen seine Beschreibungen über sich hinaus; sie lenken den inneren Blick des Lesers in tiefere Schichten des Beschriebenen, lehren ihn sehen – das klingt auch in dem deutschen Titel von Simons Roman aus dem Jahre 1975 an –

Claude Simon:

„Anschauungsunterricht“

Roman; aus dem Französischen von Christine Stemmermann; Rowohlt Verlag, Reinbek 1986; 144 S.,25,– DM

Der Originaltitel lautet „Leçon de Choses“. So heißt ein französisches Schulfach, das man mit Sachkunde übersetzen könnte. Doch kann leçon auch die Lehre sein, die sich aus Dingen ziehen läßt, und daß er die in sein schriftstellerisches Kalkül einbezieht, daß er mit ihr rechnet, verrät Simon schon im ersten der sieben Teile des Romans, „Vorspann“ überschrieben: „Die Beschreibung ... kann beinahe unendlich lange weitergehen .. ., ganz zu schweigen von den verschiedenen Vermutungen, die der Anblick erwecken kann.“

Wie in früheren Romanen Simons, wie schon in „Triptychon“ (1973), durchläuft auch in „Anschauungsunterricht“ der Text mehrere Wirklichkeitsausschnitte: Zwei Maurer reißen in einem Zimmer eine Trennwand nieder. In einem angeschossenen Haus überwacht eine Handvoll französischer Kavalleristen (wohl des Zweiten Weltkrieges) mit einem Maschinengewehr die Brücke über einen kleinen Fluß – einer von ihnen ist verwundet. An der Wand des Zimmers hängt ein Postkalender mit der Reproduktion des Gemäldes „Abendstimmung“ von Claude Monet, und der Maschinengewehrschütze blättert in einem Schulbuch für „Anschauungsunterricht“: Darin werden Maurerarbeiten und die dazugehörigen Materialien erläutert, außerdem die erdgeschichtliche Bildung von Steilküsten und ihre Zerstörung durch das Meer (die Polarität Aufbau/Vernichtung ist auch in dem Nebeneinander von Maurern und Soldaten präsent).