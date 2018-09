Inhalt Seite 1 — Eine läuft über Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monika Marons Roman

Von Widmar Puhl

Über deine Paradiessucht hätt ick mich schon immer dodlachen können“, sagt Rosalinds Freundin Clairchen, die an ihrem ungeheuren Körper und an einem unersättlichen Hunger nach Liebe leidet und sich später aufhängt. Es ist einer von vielen zusammenfassenden Sitzen in der Geschichte, die ungefähr da anfängt, wo Monika Marons erster Roman „Flugasche“ aufhört:

Rosalinde Polkowski, wissenschaftliche Mitarbeiterin eines historischen Instituts in Ost-Berlin, entdeckt eines Morgens, daß ihre Beine gelähmt sind. Sie geht nicht mehr zur Arbeit, und niemand vermißt sie, auch nicht Bruno, mit dem sie jahrelang zusammenlebte und den sie verlassen hat. Aber die Krankheit bedeutet ihr Freiheit, die Entlassung „aus lebenslanger Dienstverpflichtung“. Die Flucht in Phantasie und Tagtraum findet auf dem Weg der Erinnerung statt, und so holen sie die „todlangweiligen Banalitäten ihres bisherigen Alltags, vor denen sie sich geflüchtet hatte“, auch immer wieder ein.

Am Beginn steht die Geburt, die „erste Katastrophe“ ihres Lebens, die Erinnerung an den ablehnenden Vater, dessen Tod das Kind sich wünschte; die Erinnerung an den Tod ihrer Tante Ida, aber vor allem die Erinnerung an Clairchen und Martha, die sich zu ihrem anderen Ich mausert und einen seltsamen, feministischen Anarchismus ausstrahlt. Martha hat sich in ihre eigene, fast unzugängliche Welt zurückgezogen, in der sich Träume und Wirklichkeit nicht mehr klar unterscheiden. Das Lügen und Stehlen gelingt ihr mühelos, sie lebt „parasitär“ als malende und dichtende Ehefrau. Martha liebt Bahnhöfe als Symbol des Aufbruchs, des Weggehens, der Unbeständigkeit und Vergeblichkeit.

In zahlreichen Episoden entsteht durch die Begegnung mit Menschen der verschiedensten Herkunft und Couleur ein Porträt des Ostberliner Stadtviertels Pankow.

Unterbrochen wird Rosalindes Tagtraumflucht in sogenannten „Zwischenspielen“ durch allerlei seltsame Figuren: Ein Mann mit einer Nase, die immer blutet, wenn er lügt; die Frau mit der eigenen Meinung, die keine ist; der Mann mit der roten Uniform, der dem Leser die Wahl zwischen der Karikatur eines Feuerwehrmannes und eines Parteifunktionärs läßt; der Mann mit der traurigen Kindheit; die Frau mit der hohen Stimme und jene mit dem zarten Wesen. Sie alle gruppieren sich zum Tribunal, setzen Rosalinde mit Diskussionen zu über Ordnung und Sicherheit, Identität und Familie, Identität und Phantasie: „Der unidentische Mensch denkt aufrührerisch und strebt Veränderungen an, was ihn zu einem gesellschaftsgefährdenden Subjekt, in Einzelfällen sogar zum Kriminellen macht.“