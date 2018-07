Ein Berufsstand fühlt sich diffamiert. Hugo Jung, Präsident der „Deutschen Public Relations-Gesellschaft“ (DPRG) übermittelte Helmut Kohl in einem Brief seine „tiefe Betroffenheit“ darüber, daß der Kanzler in seinem bekannten Newsweek-Interview die PR-Fachleute mit Gorbatschow und Goebbels in einem Atemzug nannte.