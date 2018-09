Vor wenigen Tagen erschien in einer großen Zeitschrift eine Karikatur, die den Bundeskanzler mit seinen engsten Mitarbeitern zeigt. Der Kanzler verlangt eine Familienpackung Ohropax mit der Bemerkung, Weizsäcker habe wieder vor, unangenehme Wahrheiten zu sagen. Nun hat der Bundespräsident tatsächlich einmal mehr unangenehme Wahrheiten gesagt, und man kann nur hoffen, daß die Ohren der Herren Politiker nicht verstopft waren. Richard von Weizsäcker bezog auf der Synode der evangelischen Kirche zur Entwicklungspolitik Stellung. Er sprach sich deutlich für „Hilfe zur Selbsthilfe“ aus, für eine Hilfe, die vor allem das Selbstvertrauen der Dritten Welt stärken soll. Mit Nachdruck betonte er auch, daß Entwicklungshilfe kein Instrument der Arbeitsmarktpolitik bei uns sein könne.

Die Formel „Hilfe zur Selbsthilfe“ hatte der deutsche Entwicklungshilfeminister Jürgen Warnke schon kurz nach der Wende entdeckt. Hilfe zur Selbsthilfe könnte gewissermaßen der letzte Versuch sein, die Dritte Welt doch noch aus ihrem hoffnungslosen Rückstand herauszuholen. Weizsäcker spricht von einer Hilfe „zur Aktivität, die die Ziele der Entwicklung selbst bestimmt“, die auch „die Mittel der Aktivierung aus den eigenen Quellen schöpft“.

In der Praxis der deutschen Entwicklungspolitik spielt die neue Formel aber kaum eine Rolle. Hilfe zur Selbsthilfe blieb eine Marginalie, nicht mehr als eine Floskel. Nach wie vor ist die deutsche Hilfe nur eine Variante der Beschäftigungspolitik und der Exporthilfe für unsere Industrie. Dafür gibt es inzwischen sogar Dankesworte aus der Vorstandsetage eines Großkonzerns.

Entwicklungsländer, die sich dank deutscher Hilfe selbst geholfen haben, wird der Entwicklungsminister erst noch vorführen müssen. Es müßten dann auch mehr als einige wenige Dritte-Welt-Patres sein, denen Selbsthilfe als Entwicklungshilfe schon sehr viel länger ein Anliegen ist. Es ist in ihrem Glauben verankert. Was die professionellen Entwicklungspolitiker von ihnen abgekupfert haben, ist noch weniger als ein billiger Abklatsch. Richard von Weizsäcker hat deshalb wieder einmal ins Schwarze getroffen.

Das gilt auch für seine ergänzende Bemerkung, man solle Hilfe nicht abhängig machen vom politischen Herrschaftssystem in den Entwicklungsländern. Seit der Wende ist auf diesem Feld einiges anders geworden. Die linksgerichteten Regierungen ließ man links liegen. Zwar hatten frühere SPD-Regierungen auch ihre Skrupel, wenn es um Hilfe für allzu rechte Orientierungen ging, aber es waren eben nur Skrupel, die in der Sache nicht zu einer solch deutlichen Politisierung der Entwicklungshilfe geführt haben, wie das jetzt – etwa im Fall Nicaragua – geschehen ist.

Hinreichende Stabilität in den Verhältnissen der Nehmerländer sind die Voraussetzungen für Hilfe, Not auch, wo sie am größten ist. Rechts und links hingegen sind für den Präsidenten keine angemessenen Maßstäbe. Um so wichtiger ist „Hilfe zur Selbsthilfe“, weil sie am ehesten dort geeignet ist, wo sich die Betroffenen aus Systemen von Unterdrückung und Ausbeutung selbst heraushelfen wollen und müssen. hff