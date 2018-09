Inhalt Seite 1 — Viele Wege führen durch Rom Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Johannes von Dohnanyi

Die Römer mögen es noch nicht wissen. Und selbst wenn sie es täten, würden sie sich vermutlich nicht weiter darum kümmern. Aber seit Freitag vorletzter Woche befindet sich die Ewige Stadt im Kriegszustand – mit meiner Familie. Die weigert sich nämlich – seltsam, nicht wahr? – zu verstehen, warum sie in der italienischen Hauptstadt erst dann zum Kassenarzt gehen kann, wenn ich die Steuer für die städtische Müllabfuhr bezahlt habe. Wie, Sie verstehen auch nicht? Dann also der Reihe nach:

Alles ging damit los, daß meine Frau sich nach Monaten heftigen Sträubens überreden lassen hatte, ihren Wohnsitz von ihrer Geburtsstadt Mailand nach Rom zu verlegen. Das Sträuben, muß man wissen, war durchaus mehr als symbolisch. Denn hierzulande orientiert sich das Leben immer noch und in erster Linie an der eigenen Kirchturmspitze. Zuerst ist man Mailänder, Römer, Neapolitaner oder auch aus Radiocondoli und erst dann Italiener. Und dieser sogenannte Campanilismo erfährt noch eine Steigerung, sobald es um Nord- und Süditalien geht. „Terroni“ – Erdfresser – schimpfen die Noraitaliener die Bewohner des unteren Stiefelteils. „Polentafresser“ tönt es von Süden nach Norditalien. „Warum haben die Amerikaner die Neger und wir die Terroni?“ lautet einer der unerfreulichen Witze, die im „zivilisierten“ Norditalien ein Dauerrenner sind. Antwort: „Weil die Amerikaner zuerst aussuchen durften.“ Das Vorurteil, daß „Mailand schuftet, damit Neapel singen und Rom schlemmen kann“, sitzt so fest, als wäre es Teil der genetischen Erbmasse. Und dabei sind die Mailänder noch harmlos gegen die Abneigung, die in Turin gegen den Rest Italiens gehegt wird. Giuseppe Garibaldi, sagen die Turiner und meinen das auch so: „Garibaldi hat nicht Italien vereint, sondern Afrika geteilt.“ Und Afrika fängt gegen alle geographischen Lehrsätze bereits südlich des Flusses Po an.

Es waren also ausschließlich praktische Gründe gewesen, die letztlich den Ausschlag dafür gaben, sich von Mailand nach Rom, der Hauptstadt von „Terronia“ ummeiden zu wollen. Die Krankenversicherung zum Beispiel. Der Italiener bekommt seinen Hausarzt nämlich vom Staat zugewiesen. Ob dieser Arzt ein anständiger ist oder nicht, spielt für die Gesundheitsbeamten dabei ebensowenig eine Rolle wie die nicht unerhebliche Frage, ob der Versicherte vielleicht ein besonderes Vertrauensverhältnis zu einem anderen Arzt entwickelt hat. Zugeteilt ist zugeteilt – und damit basta. Aber zugeteilt werden kann man natürlich nur, wo man auch gemeldet ist. Sich einfach so von einem anderen Arzt behandeln zu lassen – das geht nur, wenn man vom Hausarzt einen Überweisungsschein in vierfacher Ausfertigung unterschrieben bekommen hat.

Dies allein hätte schon als Motiv für eine Ummeldung gereicht. Aber dann kamen auch noch Überlegungen wie die obligatorischen neuen Nummernschilder für das Auto und die Eintragung in die römischen Wahllisten hinzu. Für die Umschulung hatten die Behörden einen Meldeschein verlangt. Kurz und gut: Es schien angebracht, aus einer stolzen Mailänderin eine ganz und gar nicht zufriedene „Zwangs-Römerin“ zu machen.

Die guten Vorsätze haben genau zwei Stunden gehalten. Dann hörte ich zuerst die Haustür und sofort anschließend einen von südlichem Temperament „turbo-geladenen“ Wutschrei: „Von wegen Zivilisation! Selbst in Ougadougou wird man so nicht mehr behandelt. Ich mich anmelden? Hier? Die können...“ Und dann folgte eine erstaunlich detaillierte Beschreibung dessen, was die Römer, ihre Behörden und überhaupt Italien mit den Vorschriften anstellen sollten. Eine halbe Stunde dauerte dieser Ausbruch, bis mir in einer Ein-Frau-Show mit verteilten Rollen die unheimliche Begegnung des „zivilen“ Norditaliens mit der römischen Art vorgespielt wurde.

Erster Akt: Die Suche nach dem zuständigen Beamten. „Der kommt schon wieder“, sagt ein alter Mann, der gemeinsam mit etwa 50 anderen Personen Schlange steht. „Aber nur, wer bis 11.00 Uhr im Inneren des Gebäudes ist, wird vorgelassen. Die anderen müssen morgen wiederkommen.“ Die Schlange reicht etwa 25 Meter aus dem Gebäude auf die Piazza hinaus. Die Uhr schlägt 9 Uhr 30.