Was brauchen die Soldaten, wenn sie ins Feld marschiern, vallera? Es braucht unterm Helm einen Kopf der Soldat, damit er was auf seiner Uniform hat, wenn H-Bomben detoniern, vallera, dann kann ihm nichts passiern...“ So singen die Biermösl Blosn von den Soldaten.

Von Soldaten, Generälen, von Krieg und Frieden, vom Töten und vom Leben erzählen Bilder und Worte in einem Kinderbuch, das literarische Mobilmachung gegen den Krieg ist: „Guten Tag, lieber Feind!“

Wer jetzt vorschnell ein Bilderbuch mit zwar sympathischen Friedensabsichten, aber nur mäßiger Ästhetik, also Tendenzkunst, vermutet, hat sich geirrt. Inge Steineke setzt mit ironisch eleganten Federzeichnungen die Parabel in Szene, verwendet historisches Kostüm, um die beiden senilen Säbelrassler in dünkelhafter Pose der Lächerlichkeit preiszugeben. Der rote und der blaue General widmen sich intensiven Haßtiraden, um den kriegsmüden Soldaten, die einfach keine Lust zum Marodieren, Schießen, Brennen und Töten haben, ein möglichst grauenvolles Feindbild aufzuquatschen. Sonst bekämen sie die armen Teufel ja erst gar nicht an die Kanonen.

Inge Steineke illustriert phantastisch-skurril die Kriegspropaganda der verkalkten Militärs; sie zeigt die verzerrten Visagen der „Feinde“: Giftrüssel, Glotzaugen, mörderische Drachenzähne, Hörner, satanisches Lachen – wahrhafte Höllen-Fratzen. Da sind die Herren Generäle sehr zufrieden: die Verteufelung des Gegners hat prompt funktioniert; die schießfaulen Kerle, das Pazifistengesindel, das kriegsunwillige, bequemt sich endlich an die Mündungen der Schießrohre und ballert, daß das schwarze Pulver kracht.

Allerdings: die hohen Militärs werden nun selbst Opfer ihrer penibel ausgeheckten Strategie und fallen – allen schlauen Planspielen zum Trotze – in die Hände des „Feindes“.

Dieser Bilderbuch-Krieg, mit großer Könnerschaft einer originellen Graphikerin drastisch-burlesk vorgeführt, hat für den erwachsenen Betrachter etwas nahezu gemütliches. Wer nämlich an die 15 000 Atomsprengköpfe auf der Welt denkt mit einer Sprengkraft von 20 Milliarden Tonnen TNT, weiß, daß dieses Bilderbuch – gemessen an den apokalyptischen Möglichkeiten eines nuklearen Holocaust – fast idyllisch ist. Trotzdem: die Kinder verstehen die Bedrohung im wüsten Gemetzel sehr wohl.

Das Bilderbuch ist „vor-atomar“, schildert den „kleinen“ Krieg und zeigt, wie durch eine glückliche Wendung die beiden Haudegen und Bramarbasse mit ihrem hoffnungslos antiquierten Weltbild schließlich zu anständigen Berufen kommen: Holzfäller und Schweinehirt.