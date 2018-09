Inhalt Seite 1 — Dauerzwist in Dormagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie ein geschichtsbewußter Oberstudienrat von einer Schwierigkeit in die andere gerät / Von Roland Kirbach

Dormagen

Die Stadtväter der rheinischen Kleinstadt Dormagen haben es nicht leicht. Da hatten sie vor Jahresfrist die ihrer Meinung nach gute Idee, die städtische Hauptschule Dormagen-Mitte wieder so zu benennen, wie sie von der Gründung 1935 an bis zur Schulreform 1968 hieß: „Langemarck-Schule“. In dem Beschluß dazu hieß es: „Im neuen Namen soll die Erinnerung wachgehalten werden an die sinnlosen Opfer junger Menschen in den Kriegen. Im Rahmen der Friedenserziehung sollen die Schüler vertraut gemacht werden mit dem Geschehen im Oktober/November 1914 bei dem belgischen Ort Langemarck.“ Doch statt die friedenspädagogische Absicht zu würdigen, fielen die überregionalen Medien in die Stadt ein und hatten nur eins im Sinn: den Stadt-Stadt zu unterstellen, sie wollten alte Nazi-Mythen Wiederaufleben lassen. „Linke Agitatoren“ sieht der CDU-Fraktionschef Eduard Breimann allenthalben am Werk, die „grob fahrlässig mit der Wahrheit“ umgehen (so auch DIE ZEIT, Nr. 15, 4. April 1986).

Schuld an allem hat der Oberstudienrat Klaus Streckenbach vom benachbarten Bettina-von-Arnim-Gymnasium. Als er von der Umbenennung hörte, verfaßte er eine Dokumentation „Was geschah in Langemarck?“ und verwies darauf, daß dort ja nicht nur Zehntausende junger Soldaten regelrecht verheizt wurden, sondern daß die Nazis den Namen weidlich für ihre propagandistischen Zwecke ausschlachteten. Der Name wurde zum „Sinnbild der deutschen Vaterlandsliebe und Einsatzbereitschaft bis zum Tode“ (Meyers Lexikon von 1939). Geschichtslehrer Streckenbach hält es „weder politisch noch pädagogisch für vertretbar“, eine Schule heute noch nach Langemarck zu benennen. Der Name sei ein für allemal negativ besetzt. Doch der Pädagoge fand kein Gehör. Er wandte sich daraufhin an verschiedene Politiker mit der Bitte, ihn zu unterstützen, und erhielt breiten Zuspruch – von Herbert Wehner über Simon Wiesenthal bis hin zu Richard von Weizsäcker. In Belgien und Israel regten sich Proteste gegen die Namensgebung.

„Widerlich und dümmlich“

Doch je massiver der Druck auf die Dormagener Stadtväter wurde, desto störrischer reagierten sie. Es irritierte sie nicht, daß die rechtsradikale Nationalzeitung Beifall spendete, ebenso wie der rechtsextreme Stadtrat Hans Brausen, gegen den die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung einleitete. „Widerlich und dümmlich“ sei diese öffentliche Diskussion, schimpfte der CDU-Fraktionschef auf einer Stadtratssitzung. Überhaupt: Wenn der Lehrer Streckenbach nicht alle möglichen Leute informiert hätte, wäre das eine Dormagener Angelegenheit geblieben. Erst als die Schulkonferenz selbst das monatelange Gezeter leid war und den Antrag stellte, die Schule nach dem kürzlich verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, zu benennen, nahm der Stadtrat den Namen Langemarck zurück – jedoch nur mit den Stimmen von SPD und Grünen. CDU und Zentrum, das es in Dormagen noch gibt, enthielten sich der Stimme – nicht weil man den neuen Namen ablehne, sondern weil man die Mißbilligung zum Ausdruck bringen wolle, wie die Stadt „von außen unter Druck gesetzt“ worden sei. Für die SPD, die den Namen Langemarck ursprünglich mit befürwortet hatte, erklärte der Fraktionsvorsitzende Heinz Hilgers, daß man aus dem Vorfall gelernt habe und „künftig mit Symbolbegriffen sorgsamer umgehen“ wolle.

Allzu groß sind die Lernfortschritte aber offensichtlich nicht. Klaus Streckenbach verfaßte eine neue Dokumentation, dieses Mal über Josef Schönenbrücher. Er war von 1924 bis 1934 Bürgermeister in Dormagen und hat nach der Machtübernahme der Nazis Schutzhaftbefehle gegen elf Dormagener Nazigegner erwirkt, zwei davon hat er sogar ins KZ Börgermoor stecken lassen. Nach ihm wurde das renovierte Verwaltungs- und Tagungsgebäude hinter dem Rathaus benannt. Vor einiger Zeit wurde, in eben diesem Haus, eine Ausstellung mit Faksimiles dieser Schutzhaftbefehle gezeigt, auf denen deutlich der Name Schönenbrücher zu lesen war. „Da hab’ ich ganz schöne Schwierigkeiten“, erklärt Streckenbach, „den Schülern zu erklären, warum man ein Gebäude gerade nach so einem Mann benennt.“