Gegen-Spende

Kritik ist gut, Aktion ist besser, sagen sich die Vertreter von vierhundert liberalen Organisationen und Kirchengruppen in den Vereinigten Staaten. Sie wollen gemeinsam die umstrittene Nicaragua-Politik Ronald Reagans konterkarieren. Vor allem der vom Präsidenten geforderte und vom Kongreß gebilligte Dollarsegen für die antisandinistischen Contras ist der Koalition der Liberalen ein Stein des Anstoßes. Sie hat deshalb zu einer Geldsammlung für das nicaraguanische Volk aufgerufen. Die Spendenaktion unter dem Motto „Suche nach Frieden“ soll mindestens die Summe aufbringen, die Washington so großzügig den Contras zugute kommen läßt: hundert Millionen Dollar.

Rabenmutter vor Gericht

Die Amerikanerin Pamela Rae Stewart ist vor einem Gericht in San Diego wegen Mißhandlung ihres ungeborenen Kindes angeklagt worden. Sie hatte während der Schwangerschaft Aufputschmittel genommen und entgegen ärztlichem Rat noch kurz vor der Geburt ihres Kindes mit ihrem Ehemann geschlechtlich verkehrt. Das Kind kam mit abgestorbenem Gehirn zur Welt und starb nach kurzer Zeit. Der Fall Stewart hat in den Vereinigten Staaten eine heftige Diskussion über die Rechte ungeborener Kinder ausgelöst. Schon mehrfach wurden Frauen in den USA per Gerichtsurteil zur Geburt durch Kaiserschnitt gezwungen, weil Ärzte eine normale Geburt als lebensgefährlich für das Kind bezeichnet hatten. Frau Stewart drohen jetzt eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und zweitausend Dollar Geldbuße.

Gebannt und prominent

Weltweit ist Nelson Mandela vielleicht der berühmteste Einwohner Südafrikas. Seit dieser Woche finden südafrikanische Leser seine Kurzbiographie auch im Who’s Who in Southern Africa. Bis zur Neuauflage des Jahres 1986 haben es die Herausgeber des Nachschlagewerks nicht für nötig – oder nicht für opportun – gehalten, militante schwarze Oppositionelle in das Verzeichnis der prominenten Südafrikaner aufzunehmen, schon gar nicht politische Führer wie Mandela, die unter dem „Bann“ stehen: Nach wie vor ist es in der Burenrepublik verboten, Mandela zu zitieren oder seine Photographie zu verbreiten. Dagegen verstößt das Who’s Who nicht – und doch werden konservative weiße Südafrikaner die Entscheidung des Verlags als Alarmzeichen werten, als Verstoß gegen die Grundüberzeugung der Regierung in Pretoria, daß nicht sein kann, was nicht sein darf.

Ärzte und Medizinmänner

Auf 20 000 Menschen kommt im armen Tansania nur ein westlich ausgebildeter Arzt, auf einen Arzt aber kommen sechzig Heilkundige, die nach alten afrikanischen Regeln ihre Patienten behandeln. Vor ein paar Jahren interessierten sich nur die Völkerkundler für die Praktiken dieser „Medizinmänner“; jetzt sammeln und systematisieren Ärzte die Rezepte ihrer natur- und traditionsverbundenen Kollegen – ein teures Unternehmen, das von internationalen Entwicklungsorganisationen unterstützt wird. Die moderne Apparate- und Chemikalienmedizin ist für ein Land wie Tansania zu teuer und vielleicht auch zu fremdartig; darum wollen die Behörden jetzt moderne Mediziner und traditionelle Heilkünstler zusammenspannen. In Schnellkursen sollen die Naturheiler nützliche Verfahren der abendländischen Medizin kennenlernen, während die studierten Ärzte erfahren, wie sie mit altbewährten Pflanzenextrakten afrikanischer Provenienz die für teure Devisen importierten Chemotherapeutika ersetzen können.