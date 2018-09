Von Susanne Kippenberger

New York von unten, New York im Dunkeln: New York aus dem Kinosessel. Wie kann man nur, bekomme ich zu hören, ein Jahr so vergeuden. Irrtum. Hier, wo das Kino noch Kino ist (und kein Schuhkarton mit Bordellbeleuchtung), Leinwände wie Leinwände aussehen (und nicht wie vergrößerte Fernsehbildschirme), und der Besucher nicht denkt, er habe sich in ein Jugendzentrum verlaufen, ist Kino noch viel mehr als Kino: Tierpark, Schnellimbiß, Schlafzimmer, Peep-Show, Boxring, Sozialwohnung, Müllhalde. New York „in a nutshell“.

Zudem wird der Besuch zur reinen Überlebensnotwendigkeit. Schnell nämlich macht sich auch bei mir das Drei-Affen-Syndrom bemerkbar, das den ständigen Bewohner vom Touristen unterscheidet: nichts hören, nichts riechen, nichts sehen, im Schnellschritt durch. Anders hält man es auf die Dauer nicht aus. Im Kino kann man wieder aufatmen, Augen und Ohren öffnen. Bloß nicht einatmen.

Der Geruch des obligatorischen Popcorns, in Eimern serviert, vermischt sich mit dem betäubenden, so noch nie erlebten Duft des Artgenossen. Der Mais bleibt an den Füßen kleben, zusammen mit dem Abfall des Picknicks, das sich viele in der „deli“ nebenan besorgen – Zeit ist Geld. Die Reste ernähren noch andere. In „Roach City“ springen Kakerlaken („cockroaches“), Ratten und Mäuse auch über die Kinobänke. Am liebsten in den „revival houses“, in denen ich die Filmgeschichte rauf- und runtergucke, zwei Klassiker zum Preis von einem. Still gammeln diese Theater vor sich hin, vorausgesetzt, sie sind noch nicht von Steve’s Ice Cream Place oder einem Sushi-Restaurant vertrieben worden, Invasionsvorboten der Yuppies, der zweitschlimmsten Plage New Yorks.

Das Thalia zum Beispiel, das älteste unter ihnen und selbst wie viele andere zu Filmehren gekommen (in Woody Allens „Stadtneurotiker“), liegt stets in schummriger Beleuchtung. Der Besitzer, so heißt es, traut sich nicht, das Licht ganz anzudrehen, weil der Besucher Unangenehmes entdecken könnte. Aber es reicht schon, was man im Halbdunkel zu sehen bekommt.

Also kann man nur noch die Filmgeschichte Filmgeschichte sein lassen oder die freie Wildbahn verlassen und sich in die schützenden Mauern der Institutionen begeben. Ins Museum of Modern Art zum Beispiel, in dem sich schon alle Ostküsten-Filmleute ihre Bildung zusammengeguckt haben. Aber dort, während der sommerlichen Retrospektive zur italienischen Filmkomödie, bin ich plötzlich auf dem Rummelplatz. Leute laufen Amok, stürmen und besetzen den Saal, schlagen und beschimpfen die freundlichen Platzanweiser. Kinoleidenschaft?! Im Dunkeln werden sie friedlich, fragen mich höflich, welcher Film denn gezeigt wird und, sobald der Vorhang sich öffnet, schnarchen sie sanft vor sich hin, ohne von der neben dem unterirdischen Saal vorbeiratternden U-Bahn geweckt zu werden. Schließlich kostet der Platz an Heizung und Klimaanlage nur 45 Dollar im Jahr.

Wer will, kann die Mitgliedschaft im Museum auch teurer bezahlen, mit bis zu 1000 Dollar, je nach Kategorie. Nun fragt sich natürlich mein europäischer Verstand (mit dem man hier nicht immer weit kommt), warum jemand freiwillig das Zehnfache zahlt. Zum Beispiel, um zum Essen eingeladen zu werden, für das er noch einmal ein paar Zehner, Hunderter oder Tausender hinlegt. Das beliebteste New Yorker Gesellschaftsspiel der „Benefits“ und „Fund Raisings“ kommt nämlich nicht nur den armen Menschen, sondern auch den von der öffentlichen Hand genauso gemiedenen armen Künsten zugute.