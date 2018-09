Inhalt Seite 1 — Reich der Feen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hinter der Schwarzdornhecke liegt das Reich der Feen. Dort beginnt die Anderswelt. „Hinter der Schwarzdornhecke“ deutet auf den Ort dichterischer Rebellion. Als während der Cromwellschen Kriege im 17. Jahrhundert die irisch-gälischen Bardenschulen streng verboten wurden, zogen sich Sänger und Erzähler in heimliche „hedgeschools“ zurück.

Ihre jahrhundertelang durchs Land getragene Volksdichtung erzählt von übersinnlichen Erlebnissen, menschlichen Grunderfahrungen und Grenzsituationen, von Unterdrückung und Ausbeutung des irischen Volkes durch die Engländer. Sie ist das verfremdete, aber nicht getrübte Gedächtnis Irlands.

Vornehmlich englischsprachige irische Dichter, Wissenschaftler, Sammler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hoben diesen Schatz ins allgemeine Bewußtsein und sorgten – meistens nach intensiver Bearbeitung – für die Drucklegung. Irische Mythen, Sagen, Märchen, Epen und Volkserzählungen in englischer Sprache unterstützen heute das irische Selbstbewußtsein in beiden Teilen des Landes. Frederik Hetmanns Irland-Leidenschaft macht möglich, wovor ein deutsches Forscher-Team wohlmöglich zurückschreckte. Seine Sammlung vereint Texte von zwölf Autoren, beschreibt deren Leben und literarische Zielsetzung, führt ein in historische Zusammenhänge, politische Hintergründe und poetische Besonderheiten der irischen Volksliteratur. Viele Stücke übersetzt Hetmann zum erstenmal ins Deutsche. Seine Zusammenstellung gibt Einblick in die Arbeit des Department of Irish Folklore am University College Dublin. Wer sich gruseln will, wer die Natur gern mit Feen, Gnomen, Riesen und Hexen belebt sieht, wer wieder und wieder die Macht von Liebe, Nachsicht und Mitleid erfahren möchte, aber auch, wer Listen und derbe Späße zu schätzen weiß, wird mit Entzücken und ohne viel nachzudenken lesen, was Hetmann gesammelt hat.

Der Schädel des „Kopflosen Reiters“ von Th. C. Croker, „Die Hexen mit den langen Zähnen“ von Douglas Hyde, der Opfergang für den „Mann, der aus der Hölle gerettet wurde“ von Peig Sayers und vieles andere bieten ihm hinreißende Bilder, Spannung und Einsichten.

Wer sich darüber hinaus für die Variationen von Aufnahme, Bearbeitung und Nacherzählung, für die Vereinnahmung von Erzähltradition durch den Stil eines Autors oder einer Epoche interessiert, muß schon genauer hinsehen. Er wird auch hinter Hetmanns Übersetzungen noch Ursprünge des viktorianischen Schauerromans, der aktuellen High-Fantasy und irischer Weltliteratur entdecken.

Wissenschaftlichen Ansprüchen kann und will Hetmann nicht genügen. Er ist offensichtlich mit dem Herzen, nicht mit dem Seziermesser an die Arbeit gegangen. Etwas mehr Zeit für eine letzte straffende Überarbeitung hätte man ihm gewünscht.

Doch hinter der Schwarzdornhecke kommt es darauf nicht an. Wer sie mit Hetmann durchschreitet, dem bietet die Sammlung, was er erhofft. B. D.