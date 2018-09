Inhalt Seite 1 — "Sollen sie sehen, wo sie bleiben" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ralf Dahrendorf

Anchorage in Alaska ist auf den ersten Blick kein sonderlich plausibler Ort, über den Gang der Dinge nachzusinnen. Der japanische Steward erzählt, im Sommer könne man hier fischen und im Winter Ski laufen, aber im Herbst könne man nur entweder schlafen oder Mah-Jongg spielen. Doch dies ist immerhin zu bemerken: Anchorage ist sechs bis sieben Flugstunden von Tokio entfernt (woher wir heute kommen), sieben bis acht Stunden von London (wohin dieses Mal die Reise geht) und sechs bis sieben Stunden von New York (wo wir übermorgen wieder sein werden). Ein guter Ort also,um über das Dreieck der Ersten Welt, der Welt der OECD-Länder nachzudenken. Dabei geht es mir vor allem um die Verteidigung von zwei aus der Mode gekommenen Werten: der Komplexität und dem Internationalismus, den kleinen Unterschieden und der großen Notwendigkeit, miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen.

Die Unterschiede der drei Ecken der OECD-Welt sind erheblich. In diesem Frühjahr war ich Vorsitzender einer sogenannten High-Level Group der OECD, die sich mit Fragen der Arbeitsmarktflexibilität befaßte. Da wurde uns alsbald klar, daß es nicht nur einen – amerikanischen – Weg zur ökonomischen Seligkeit gibt. Flexibilität heißt zum Beispiel Mobilität. Aber was soll Europa tun – so mobil werden wie die Amerikaner immer noch sind, oder so immobil wie die Japaner? Flexibilität heißt sicherlich etwas im Hinblick auf Arbeitsverträge. Aber was ist vorzuziehen – die relativ leicht kündbaren Arbeitsverträge Amerikas oder die nach wie vor beinahe unkündbaren Verträge der großen japanischen Firmen? Hat Europa einen goldenen Mittelweg gefunden oder fällt es zwischen beide Stühle?

Manche meinen, die drei Ecken der OECD-Welt kämen einander näher. In Japan zum Beispiel gehört es zur neueren Sprachregelung, daß sogar Regierungsvertreter erzählen, in ihrem Land bräche nun die Zeit des Individualismus, der persönlichen Spitzenleistungen, des privaten Konsums an. Aber Sprache, zumal geregelte Sprache, und Realität sind bekanntlich nicht immer identisch. Man braucht nicht sehr tief zu graben, um die nachhaltigen Strukturen japanischer Solidarität zu finden: Die Verbrechensziffern sind niedrig; allerorten spürt man die Wirksamkeit sozialer Kontrolle; das große Unternehmen bleibt der Organisation gewordene Feudalherr. Und alle gehen davon aus, daß es im großen und ganzen so weiter gehen wird in der Wirtschaft, der Gesellschaft und auch in der Politik.

Manchmal wird das Besondere des Landes dramatisch sichtbar. Der Sieger im neuen Nationalsport, einer Art Croquet, nimmt sich das Leben, weil ihm nun nichts Erstrebenswertes mehr bleibt. Der Eisenbahnarbeiter, der seine Gewerkschaft verlassen hat, um auch nach der Privatisierung der Bahn seine Stelle behalten zu können, erhängt sich, als ihm klar wird, wie illoyal er zu seinen Freunden gewesen ist. Die Grenzen des Normalen rücken das Normale selbst in grelles Licht. Das gilt gewiß auch in den USA und in Europa. Was für Geschichten würde man dort erzählen? In Amerika wären es wohl nach wie vor Geschichten unwahrscheinlicher persönlicher Erfolge. In Europa fallen einem am ehesten noch Bürokratie-Geschichten ein.

Aber hier geht es mir um ein anderes Thema. Europa, Nordamerika und Japan sind sehr verschieden. Es ist wichtig, die Unterschiede zu sehen und anzuerkennen. Es gibt nicht ein einziges Rezept für alle, etwa im Fall der Arbeitsmarktflexibilität; es gibt noch nicht mal eine einzige Wirtschaftspolitik für alle. Und doch muß man sich davor hüten, die Unterschiede als Alibi zu verwenden. Kulturelle Eigenart rechtfertigt die Abschottung des eigenen Raumes so wenig wie irgendein anderes Argument.

Auch diese Anmerkung hat aktuelle Anlässe. Man hat Premierminister Nakasone seine scheinbaren Entgleisungen in Japan nicht verübelt. Zwar wurde der Unterrichtsminister entlassen, der meinte, die Koreaner seien an ihrer Besetzung durch Japan im Krieg selber schuld gewesen; aber viele teilen die Meinung des Premiers, daß die Japaner intelligenter sind als die Amerikaner, weil sie ein homogenes Volk sind. Nakasone hat sich bei den Amerikanern für diese Bemerkung entschuldigt und ihr bald eine andere hinzugefügt. Japan, so sagte er, brauche sich wegen der Behandlung von Minderheiten keiner Kritik von außen zu stellen, denn Minderheiten gebe es in Japan nicht. Das mochten zumindest die Ainu in Hokkaido nicht hören; es entspricht dennoch verbreiteten Meinung. Vietnamesische boat people haben es in Japan nicht leichter als europäische oder amerikanische Importe.