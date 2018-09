Sie füllen inzwischen dicke Aktenordner, die zahlreichen Resolutionen und empörten Briefe der gewerkschaftlichen Basis. Ihr Unmut gilt diesmal nicht irgendeinem Unternehmer oder Manager, sondern der Geschäftsführung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Diese hat sich nämlich nach Ansicht der verärgerten Kollegen schlimmer verhalten als der schlimmste Arbeitgeber, als sie den Technologieexperten des Instituts, Ulrich Briefs, zum Jahresende kündigte.

Die Berliner Landesbezirksleitung der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen spricht in aller Deutlichkeit aus, was die meisten innergewerkschaftlichen Kritiker denken: „Ihr müßt von allen guten Geistern verlassen sein“, heißt es in ihrem Schreiben an die beiden WSI-Geschäftsführer Heinz Markmann und Wolfgang Spieker.

„Gewerkschaftsschädigend, taktisch unklug und unsolidarisch“ finden Briefschreiber aus allen Teilen der Bundesrepublik vor allem die Begründungen der beiden Kündigungen. In ihrem ersten Entlassungsschreiben im Februar 1986 sprechen die Institutsleiter allgemein von „verhaltensbedingten und betrieblichen Gründen“. Sie werfen dem promovierten Volks- und Betriebswirt Briefe aber auch „exzessive Außenaktivitäten“ vor. Im Klartext: Briefs intensive Betreuungsarbeit in den Betrieben, seine zahlreichen öffentlichen Vorträge und Referate bei wissenschaftlichen Veranstaltungen fanden nicht den Beifall seiner Chefs. Gründe für eine Kündigung sahen Betriebsrat und Kollegen darin indes nicht.

Ihr Verdacht, daß der Rausschmiß des unbequemen Querdenkers in Wahrheit politisch motiviert war, wurde offiziell monatelang bestritten.. Die zweite Kündigung im Juni dieses Jahres aber ließ keinen Zweifel mehr zu: Dort heißt es, der 47jährige WSI-Mitarbeiter habe gegen eine innerbetriebliche Vereinbarung verstoßen, weil er nicht rechtzeitig gemeldet habe, daß er für die Bundestagswahlen im Januar 1987 kandidieren wolle.

Der Hintergrund: Briefs kandidiert für die Grünen und zwar im Wahlkreis Recklinghausen II, ausgerechnet dort, wo seit Jahren schon Horst Niggemeier für die Sozialdemokraten antritt. Der Bürgermeister von Datteln und Spitzenfunktionär der IG Bergbau und Energie hat sich als Kommunistenverfolger und Verfechter von Atomkraftwerken einen rechten Namen gemacht.

Markmann und Spieker scheuten sich nicht, den Zusammenhang zu offenbaren: „Die Kandidatur des Kollegen Dr. Ulrich Briefe“, heißt es in der Kündigung wörtlich, „wird im Raum Recklinghausen für den DGB und seine Gewerkschaften eine erhebliche Belastung darstellen; denn auch der Wahlkreis-Kandidat der SPD ist ein weithin bekannter hauptamtlicher Gewerkschafter.“

Die Revierkollegen wollten dies freilich so nicht stehen lassen. „Der DGB-Kreis Recklinghausen sieht in der Kandidatur von Dr. Briefe keine erhebliche Belastung“, ließen sie die WSI-Chefs wissen. Markmann und Spieker wollen sich zum Fall Briefe inzwischen nicht mehr äußern.