Wer weiß, wie alles gekommen wäre, hätte die deutsche Politik, damals anno 1921, auf den Dichter der „Menschheitsdämmerung“, Kurt Pinthus, gehört. „Man mache Henny Porten zum Reichspräsidenten!“ hatte er gleich fünfmal in einem Aufsatz über Henny Porten ausgerufen.

Henny Portens Popularität kannte keine Grenzen. Wenn einer ihrer Filme Premiere hatte, bereitete ihr eine unübersehbare Menschenmenge einen riesigen Empfang. Sie war ein Idol – eine ihrer Verehrerinnen nahm sogar im Haushalt von Henny Portens Schwester eine Arbeit an, nur um ihrem Lieblingsstar hautnah begegnen zu können. „Für mich war Henny Porten = Henny Porten!! Alles andere war mir egal“, bekannte diese Frau, auf ihre Jugendjahre zurückblickend, 1984.

Henny Porten war in der Tat ein Phänomen in der deutschen Filmgeschichte. Sie gilt als der erste „reine Filmstar“. Anders als etwa Asta Nielsen besaß sie keine Theaterausbildung. Sie entstammte einer Schauspielerfamilie und war bereits mit sechzehn Jahren auf der Leinwand zu sehen in sogenannten „Tonbildern“, den Vorläufern des Tonfilms. Bücher über Henny Porten gibt es nur wenige – ihre Autobiographie „Vom ‚Kintopp‘ zum Tonfilm“ erschien 1932 –, und so ist es durchaus an der Zeit, an das Leben dieser Frau zu erinnern, das in den Jahren des Nationalsozialismus überschattet war durch schwere Behinderungen ihrer Arbeit – bis hin zu Auftrittsverboten.

Dabei hatte sie, eine „deutsche“ Schauspielerin par excellence – blond, mütterlich, hingebungsvoll –, alle Attribute, die zu jener Zeit gefragt waren. Allerdings war sie mit einem Arzt jüdischer Abstammung verheiratet und somit in den Augen des Propagandaministers Goebbels, zuständig auch für die Reichsfilmkammer, persona non grata. Eine harte Zeit für die Schauspielerin, denn Liebling des Publikums war sie nach wie vor, selbst Göring und Hitler hofierten sie. Doch als Goebbels sich 1940 zu den Dreharbeiten des Films „Komödianten“ anmeldete, bestand er darauf, „daß Henny Porten nicht im Atelier sei“.

Die Autorin Helga Belach bezieht Tonbandaufzeichnungen und autobiographische Notizen der Schauspielerin ein – doch ihr Buch bietet noch weitaus mehr als nur Biographisches: Essays und Rezensionen etwa. Vor allem der Beitrag von Knut Hickethier, „Mütterliche Venus – leidendes Weib“, ist eine genaue Analyse der Frauenbilder, die Henny Porten über die Jahrzehnte verkörperte. „Henny Porten bietet Frauenbilder an, die von Entsagung und Hingabe bestimmt sind. Es sind Frauen, die ihre Erfüllung im Dienen und in der Aufopferung sehen, die selbst in unverschuldetes Unglück sich in Demut schicken. Selten nur gibt sie auch selbständigere Frauenfiguren.“ Ihre „Darstellungssprache“ analysiert Hickethier an Stummfilmsequenzen (die auch im Buch abgedruckt sind), auf denen man ihre (für uns heute eine wenig übertrieben erscheinende) Ausdrucksstärke besonders gut erkennen kann.

Erst mit ihren Auftritten in Tonfilmen nahm sie Gestus und Mimik zurück. Ihr „himmelwärts gerichteten Blick, ihr Griff an Stirn oder Haar, ihre nach oben auffahrende Armbewegung, ihr zorniges Augen-Hervortretenlassen“ gehörten nun einem vergangenen Abschnitt deutscher Filmgeschichte an.

„In den restlichen fünfzehn Jahren dieses Jahrhunderts“, so Alexander Kluge 1985, „sollten wir uns auf das Neue vorbereiten und uns ruhig ein bißchen Pathos leisten. Denn in Wirklichkeit sind wir ja alle nicht pathetisch.“ Nähmen deutsche Filmverleiher diese Worte ernst, sie könnten mit den Stummfilmen Henny Portens dem Pathos (und dem Publikum) einen schönen Dienst erweisen. (Helga Belach: „Henny Porten. Der erste deutsche Filmstar 1890-1960“; Haude & Spener Verlag, Berlin 1986; 240 S., Abb., 38,– DM)

Anne Frederiksen