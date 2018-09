In ungewohnter Ausführlichkeit und mit überraschenden Untertönen informierten die Ostberliner Medien ihr Publikum über den Absturz eines sowjetischen Passagierflugzeuges beim Anflug auf den DDR-Flughafen Schönefeld.

Drei Tage nach dem Unglück veröffentlichten die Zeitungen der DDR, alle auf der jeweils zweiten Seite ihrer Ausgabe, eine schwarz umrandete Namensliste: Die Namen der 70 Opfer des Flugzeugunglücks. In der Nähe von Bohndorf bei Berlin war eine Maschine der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot vom Typ TU 134 beim Landeanflug, drei Kilometer vor dem Flughafen Schönefeld, in ein Waldstück abgestürzt und in Brand geraten. Schuld des Piloten, wie in der DDR am vierten Tag nach dem Unglück amtlich mitgeteilt wurde.

Das Aeroflot-Flugzeug kam aus der weißrussischen Stadt Minsk und hatte 82 Menschen an Bord: 73 Passagiere, davon 72 aus der DDR und einer aus Österreich, sowie neun sowjetische Besatzungsmitglieder. Zu den Passagieren gehörte eine Gruppe von 27 fünfzehn- und sechzehnjährigen Schülern aus einer Oberschule in Schwerin mit ihren drei erwachsenen Begleitern, außerdem eine Reisegruppe, die vom DDR-Reisebüro im Bezirk Frankfurt/Oder zusammengestellt worden war. Die neun sowjetischen Besatzungsmitglieder und der Österreicher kamen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Von den 72 DDR-Passagieren konnten nur zwölf lebend, zum Teil schwer verletzt, geborgen werden, darunter acht der Schweriner Schüler. Eine Regierungskommission wurde gebildet, die herausfinden soll, wie es zu dem Unglück kam.

Die DDR-Medien räumten der Flugzeugkatastrophe viel Platz ein, berichteten ausführlich und an prominenter Stelle darüber. Die Zuschauer der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera sahen Aufnahmen von den Bergungsarbeiten an der Unfallstelle – durchaus keine Selbstverständlichkeit für das DDR-Fernsehen, in dem dann auch noch Verkehrsminister Otto Arndt und der stellvertretende Gesundheitsminister Edgar Hang beim Besuch verletzter Überlebender im Krankenhaus gezeigt wurden. Die Ostberliner Zeitungen lobten die Einsatzbereitschaft von Feuerwehr, Ärzten und Privatleuten aus Bohnsdorf, die in ihren eigenen Autos Verletzte ins Krankenhaus gefahren hatten. Wie zum Trost für die Hinterbliebenen wurde der bekannte Ostberliner Gerichtsmediziner Otto Prokop zitiert, der sagte, es gäbe Aspekte, „wonach geradezu erwiesen ist, daß bei den Opfern der Tod sofort eintrat“.

Die Regierung der DDR sprach den Angehörigen der Verunglückten auf der ersten Seite der Zeitungen ihr Beileid aus und versicherte sie der umfassenden Hilfe und Unterstützung der sozialistischen Gesellschaft“, den Verletzten versprach sie die „volle Fürsorge der staatlichen gesellschaftlichen Organe“. Überraschend war schließlich noch, wie die in Protokollfragen stets pingelige DDR-Presse mit Beileidsbekundungen aus fremden Hauptstädten umging: Auf das Beileidstelegramm der sowjetischen Parteiführung und Regierung an Partei- und Staatsführung der DDR und an die Angehörigen der – immerhin mit einem sowjetischen Flugzeug – Verunglückten folgte in allen Zeitungen der DDR das Kondolenzschreiben des seit dem Newsweek-Interview in Osteuropa wenig geschätzten Bonner Kanzlers Helmut Kohl an Erich Honecker.

Marlies Menge (Ost-Berlin)