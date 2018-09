Inhalt Seite 1 — Die harte Mark zehrt am Gewinn Seite 2 Auf einer Seite lesen

An ausländischen Aktienmärkten war in diesem Jahr oft nur schwer etwas zu verdienen

Die meisten Anleger stehen treu zu ihrem Motto „Bleibe im Lande und nähre dich redlich“, aber die Zahl derer wächst, die auch an ausländischen Börsen interessiert sind. Zeit ist es jetzt, für die internationalen Aktienmärkte Bilanz zu ziehen, und mancher wird dabei den verpaßten Chancen nachtrauern. Bescherte das Jahr 1985 den Anlegern in aller Welt meist hohe Kursgewinne, war es in diesem Jahr schon wesentlich schwieriger, mit Aktien viel Geld zu verdienen. Die Kurse an den meisten Börsen zeichneten sich nämlich durch erhebliche Schwankungen aus, so daß ein guter Schnitt vom richtigen timing abhing. Zudem wurden die im Ausland erzielten Kursgewinne häufig von Währungsverlusten aufgezehrt. Davon können vor allem deutsche Anleger ein Lied singen, die ihr Glück in Wall Street suchten. Zwar brachten es amerikanische Aktien im Schnitt auf ein Plus von 25 Prozent, doch blieb aufgrund des schwachen Dollars in heimischer Devise umgerechnet unter dem Strich keine müde Mark an Gewinn übrig. Ähnlich war die Entwicklung in London, Sydney, Hongkong und Toronto.

Mehr Freude machte da schon die Börse in Madrid, die sich bereits im vergangenen Jahr durch kräftige Kurssteigerungen auszeichnete. Da die spanische Peseta relativ stabil blieb, fielen auch die Gewinne in Mark hoch aus. Der Aktienindex der Madrider Börse hat sich dank massiver Kaufaufträge aus dem In- und Ausland in den zurückliegenden Monaten glatt verdoppelt.

Weiter aufwärts ging die Fahrt auch an der Mailänder Börse. Hier wurde die Hausse von den Investmentgesellschaften getragen, die erst vor zwei Jahren die Erlaubnis erhielten, italienische Aktien zu kaufen. In den vergangenen Wochen ist die Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken geraten, da Anleger verstärkt ihre Zertifikate an die Fonds zurückgeben.

Daß Tokio im internationalen Börsenvergleich in der Spitzengruppe auftaucht, darf wohl als die größte Überraschung dieses Jahres gewertet werden. Denn der japanischen Exportindustrie macht der hohe Yen-Kurs arg zu schaffen, und der Konjunkturzug hat deutlich an Fahrt verloren.

In einer erstaunlich guten Verfassung zeigt sich auch Wall Street. Weder die Affäre um die beiden Insider-Spekulanten Ivan Boesky und Dennis Levine noch der Waffenhandel mit dem Iran brachten die New Yorker Börse nachhaltig ins Wanken. Von den kurzen Rückschlägen erholten sich die Aktienkurse schnell; Anfang Dezember markierte der vielbeachtete Dow-Jones-Index sogar den höchsten Stand seiner bewegten Geschichte. Ähnlich wie in Tokio schlagen sich auch in den steigenden Aktienkursen an der New Yorker Börse keineswegs die günstigen Perspektiven der amerikanischen Wirtschaft nieder. Vielmehr sind die Kursrekorde auf die hohe Liquidität zurückzuführen, die längst der eigentliche Motor der weltweiten Aufwärtsbewegung ist.

In Rekordlaune präsentierte sich zuletzt auch die Pariser Börse. Daß an der Seine die Sektkorken knallten, war Regierungschef Jacques Chirac zu verdanken, der den vielumstrittenen Entwurf für ein neues Hochschulrahmengesetz zurückzog. Zuvor hatten die um sich greifenden Studentenunruhen die Stimmung am Place de la Bourse noch empfindlich getrübt.