Wir müssen uns eingestehen: die Wirtschaft unserer amerikanischen Verbündeten ist gestört. Der Großherzigkeit der Vereinigten Staaten verdankt die westliche Welt ihren spektakulären Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner haben die Europäer in den gemeinsamen Markt gedrängt, an dessen Exporten sie heute leiden. Vierzig Jahre nach Kriegsende halten mehrere hunderttausend amerikanische Soldaten die deutsche Verteidigung nach Osten. Wir könnten die amerikanischen Soldaten entbehren, taten wir selbst mehr für unsere Verteidigung. Nur: Das würde Milliarden kosten; die aber brauchen wir für unsere Industrie, um härter konkurrieren zu können, auch gegen die Amerikaner.

Die Frage ist aber: Wie lange können die Amerikaner sich solche Kosten der Verteidigung auf fremdem Boden noch leisten? Wie lange erlauben ihre Finanzen, „Einsatztruppen“ für Nah-Ost bereitzuhalten für den Fall, daß der Iran Basra einnimmt? Wie lange eine starke Flotte im Mittelmeer (weil die Nato-Länder da kaum präsent sind)? Und den Afghanen Waffen liefern; und drei Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan erführen? Und, und...?

Im Juni 1985 gab Washington bekannt: Zum erstenmal seit Anfang des Jahrhunderts nahmen die Vereinigten Staaten mehr Kredite im Ausland auf als sie im Ausland vergaben. Die Vereinigten Staaten sind das am höchsten verschuldete Land der Welt – höher als Brasilien. Ende Juni 1986 schuldete der amerikanische Staat (Staatsschuld) etwa 255 Milliarden Dollar den Ausländern, vor allem den Japanern. Dazu die Schulden amerikanischer Firmen: etwa 100 Milliarden Dollar. Die Japaner leihen den Amerikanern jeden Monat fünf bis sechs Milliarden Dollar, seit Jahr und Tag. Täglich versteigert das amerikanische Finanzministerium an der Börse Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten, zu guten Zinsen. Das Finanzministerium braucht nämlich Geld; es muß den Haushalt decken, und da fehlen 1986 etwa 200 Milliarden Dollar, weil Reagan sich weigert, die Steuern zu erhöhen, und weil die Steuern nicht steigen, obwohl gigantische Staatsausgaben die Wirtschaft ankurbeln.

Die Amerikaner selbst können 200 Milliarden nicht aufbringen; sie sparen nicht genug; sie verbrauchen zuviel, etwa fünf Prozent mehr als sie produzieren. Sie hatten es aber auch nicht nötig, denn bisher kauften die Japaner öffentliche Anleihen in Washington auf und karrten so viele Dollar nach USA, daß der Dollarkurs gegen jede Vernunft stieg.

Nach klassischer Lehre hat ein Land mit Haushalts- und Außenhandelsdefiziten eine schwache Währung. Weil aber der japanische Run nach amerikanischen Staatsanleihen so groß war und die Japaner immer mehr Dollar kauften, stieg der Dollar schließlich (am 26. Februar 1985) bis auf 3,47 Mark, gegen jede wirtschaftliche Vernunft. In Yen gerechnet kostete ein Dollar 1985 etwa 260 Yen; diese Woche nur 152. – Solange die Japaner fortfahren, ihr Geld so nach Amerika zu schicken, können die Amerikaner ihr wahnsinniges Außenhandelsdefizit finanzieren – zu Lasten einer enorm steigenden Auslandsverschuldung.

Nun kann niemand, weder Staat noch Einzelner, unbegrenzt pumpen. Irgendwann mußten die Japaner erkennen, daß ihre Finanz-Anlagen in dem sich immer mehr verschuldenden Amerika nicht mehr ganz sicher waren. Solange der Dollar stieg, kassierten die Japaner große Gewinne, wenn sie ihre Dollarzinsen zu Hause in Yen tauschten. Seit aber die ersten Zweifel kamen, wollten schon viele Japaner kein Geld mehr hergeben; manche wollten gar ihr Geld zurückhaben, verkauften ihre Dollarguthaben. Prompt fiel der Dollar, jetzt auf 1,81 Mark. Der Kurssturz läßt an eine Krise denken. Woher bekommen die Amerikaner jene fünf bis sechs Milliarden Dollar, die sie jeden Monat zur Deckung des Haushalts brauchen?

Längst erleiden die Japaner mit dem Verfall des Dollars Verluste. Wenn der Dollar jetzt von 3,47 Mark auf 1,81 Mark gesunken ist, ist die Differenz noch nicht der Verlust, denn nur die wenigsten Ausländer haben zum Höchstpreis Dollarwerte gekauft. Die Masse dürfte zu 2,50 Mark bis 3,00 Mark gekauft haben. Als der Dollar billiger wurde als 2,50 bis 3,00 Mark, fingen die Verluste an. Jetzt bei 1,80 Mark (oder darunter) werden die Verluste empfindlich. Das ermutigt nicht, neue Dollar zu kaufen; viele Japaner werden weitere Dollar-Staatsanweisungen verkaufen.