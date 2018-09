Kurz vor Weihnachten erhielten „alle Mitarbeiter“ einen Brief von ihrem Chef. Doch Hellmuth Buddenberg wünschte den Beschäftigten der Deutschen BP weder schöne Feiertage noch ein gutes Jahr – er hatte ein anderes, gewiß ebenso wichtiges Anliegen: eine saubere und gesetzestreue Geschäftspolitik. „Ich betone“, schärfte Buddenberg den Untergebenen ein, „daß bei der Durchführung der Geschäfte der Deutschen BP-Gruppe von allen Mitarbeitern höchste moralische Maßstäbe einzuhalten sind.“

Dumm nur, daß ausgerechnet ein Außenstehender behauptet, die Chefs hätten sich selber nicht an ihre Maxime gehalten. Ein Vermittler sollte für die BP-Tochter Gelsenberg einen Ölvertrag mit Nigeria einfädeln und eine stattliche Provision erhalten. Doch obwohl das Unternehmen und der Ölstaat handelseinig wurden, zahlte Gelsenberg bis heute keinen Pfennig. Der formale Grund: Der Vermittler sollte 5000 Barrel pro Tag besorgen, abgeschlossen wurde über die doppelte Menge.

Der Mittelsmann ging daraufhin vor Gericht, schließlich habe er das Geld nicht selbst einstecken wollen, sondern an seine Kontaktpersonen zahlen müssen – als Schmiergeld. Das wüßten auch seine Auftraggeber bis hinauf zu BP-Vorstand Rolf Stromberg, der für das Ölgeschäft zuständig ist.

Die bestreiten das und bekamen in erster Instanz Recht. Jetzt wurde vor dem Oberlandesgericht Hamm verhandelt, das Urteil soll am 26. Februar verkündet werden. Müßte Gelsenberg zahlen, käme nicht nur die Geschäftsmoral in Verruf, sondern auch die Londoner BP-Zentrale in Schwierigkeiten. Weil ihre Aktien an der New Yorker Börse notiert sind, unterliegt sie den strengen Antikorruptionsregeln der dortigen Börsenaufsicht.

*

Vor 800 Topmanagern aus der ganzen Welt hatte Daniel Cohn-Bendit noch nie gesprochen. Die Beredtsamkeit des während der französischen Studentenunruhen von 1968 zu internationaler Popularität gelangten roten Dany will darunter allerdings nicht leiden, als er der erlesenen Zuhörerschaft auf dem World Economic Forum im schweizerischen Davos seine Meinung über Gewalt, Weltschuldenkrise und politischen Aktivismus erklärte.